Las cinco mejores playas para hacer surf en Maldonado y Rocha

Elegir las 5 mejores playas para hacer surf en Maldonado y Rocha es todo un desafío. Cada departamento tiene tantas y tan geniales opciones que quedarse solo con media decena es realmente difícil. Sin embargo, hemos escogido algunas opciones que, sin lugar a dudas, no pueden faltar en un listado con una consigna como esta. Te invitamos a echarles un vistazo y ver qué te parece para que luego, en la sección de comentarios, agregues las que a vos más te gusten. ¡Empecemos!

La Viuda, en Punta del Diablo

Comenzamos con uno de los mejores lugares para hacer surf no solo en Rocha, sino en todo el Uruguay: Punta del Diablo. Este pequeño pero encantador balneario rochense cuenta con varias playas que son excelentes para la pesca y los deportes acuáticos. Además, al tener costas en el océano Atlántico, acá hay tremendas olas durante todo el año y un oleaje constante. Sus playas suelen ser referidas como aptas para todos los niveles y la actividad es tan importante que incluso hay varias escuelas de surf en Punta del Diablo.

La Playa De la Viuda tiene una orientación sur y sureste, donde se generan olas de gran fuerza y numerosos picos sobre toda su extensión. Además, las olas de la Playa De la Viuda suelen tener mayor resistencia y más tamaño, con perfectas formas tubulares. En cuanto a los vientos, los que generan las mejores olas son los E, NE, N, NO y O. Los swells, en tanto, son del E, SE, S, SO y O.

Playa de Rivero, en Punta del Diablo

En cuanto a la Playa de Rivero, esta tiene orientación E, recibiendo todos los swells desde el este. Comúnmente las olas suelen aguantar hasta los 2 metros con una muy buena formación. Aunque, claro, depende también del estado de los bancos de arena.

Las olas de la Playa de Rivero reciben los vientos más favorables desde el S, SO, O, NO y N. Cuando hay viento desde el SO, todo se vuelve más sencillo y se puede surfear con más comodidad. Por esta razón, esta playa de Rocha es de las mejores para aprender a surfear.

Playa de José Ignacio

Yéndonos ahora al hermoso departamento de Maldonado, nos encontramos con José Ignacio. Este pintoresco balneario, que cada vez se vuelve más popular, también tiene muy buenas playas para hacer surf. El mejor momento para practicar surf en José Ignacio es cuando el viento tiene intensidad desde el sudoeste, con swell del E, SE o SW. En cuanto a los tipos de olas, a lo largo y ancho de las playas de este balneario fernandino se han llegado a registrar olas de hasta 2 metros de altura y tanto en dirección izquierda como derecha.

Una de las mayores diferencias en relación con las playas de Punta del Diablo es, por ejemplo, su público. Mientras que en estas el surf se vive como una pasión y una tradición, en José Ignacio se lo considera más como un deporte. Con un fondo de arena y roca y dificultad de media a alta, el surf en José Ignacio está más vinculado a la práctica profesional. Si bien el oleaje es constante durante todo el año, muchos coinciden en que el invierno es el mejor momento para hacer surf acá. Finalmente, las condiciones óptimas se dan cuando el viento sopla desde el S, SO, O y ONO. Aunque quizá no sea el mejor lugar para arrancar a surfear como principiante, en José Ignacio también hay algunas escuelas de surf.

Playa Brava, en Punta del Este

Continuando en tierras fernandinas, otra de las mejores playas para hacer surf en Maldonado es Punta del Este. Es, sin dudas, el lugar más popular para practicar este deporte. Y, por la misma razón, no es el más recomendado para quienes prefieren disfrutar del surf en lugares poco concurridos. Sobre todo durante el verano, cuando el balneario desborda de gente. Justamente, la playa más concurrida y fotografiada de Punta del Este y donde más se practica surf es La Brava, donde están Los Dedos.

Esta playa está protegida del viento S, SO, pero puede brindar olas de 2 metros y de mucha potencia, por lo que tampoco es de las más recomendables para principiantes. A la derecha, las olas empiezan a quebrar sobre las piedras, terminando sobre un fondo de arena. En cuanto a la dificultad, esta playa es muy buena para hacer surf, pero está catalogada como media/alta, por lo que siempre es bueno tomar las debidas precauciones, prestar atención a las corrientes y respetar siempre al océano.

Playas de Cabo Polonio

Ahora, volviendo a Rocha, Cabo Polonio es otro de los mejores lugares para practicar surf en Uruguay. No solo por todo lo que implica este mágico balneario, por la calidez de su gente, el enorme encanto de su naturaleza y su tranquilidad, sino también por sus grandísimas olas. Y tiene un plus muy especial... ¿qué tal hacer surf con la compañía de unos hermosos lobos marinos? Suena genial, ¿no? Bueno, Cabo Polonio tiene una gran reserva de Lobos Marinos próximo a la zona y muchas veces, después de calentarse al sol sobre las rocas, se los puede ver nadar en las proximidades. ¡Son animales realmente adorables!

Pero retomando lo que nos compete, el Cabo ofrece todo lo necesario para gozar de una buena tarde de surf. Hay muy poca gente durante casi todo el año, excepto por el verano, cuando llegan turistas, aunque aún así ni se compara al resto de las playas para hacer surf en Maldonado y Rocha que hemos visto. En cuanto a los tipos de ola, acá las hay tanto de izquierda como de derecha y llegan a superar los 2 metros de alto. El fondo es mayoritariamente de arena y no se recomienda acercarse a las regiones rocosas del cabo. La dificultad acá es de media a alta y sus condiciones óptimas son con viento del E y ENE, con swells del S y SE.

Muy bien, estas son cinco de las mejores playas para hacer surf en Maldonado y Rocha. Cada una tiene sus características y encanto, pero vos, ¿agregarías alguna otra?

