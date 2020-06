Las dificultades de ser del interior: Cerro Largo pudo empezar recién a entrenar este sábado

Cinco días después de que 14 equipos de Primera división volvieran a entrenar luego del parate que ocasionó en el fútbol uruguayo la pandemia mundial por el coronavirus desde marzo pasado, finalmente Cerro Largo, el último plantel que quedaba por comenzar, retomó las prácticas en conjunto este sábado en el Complejo Los Pinos de Melo en dos canchas, según informó a Referí su presidente, Ernesto Dehl.

A esto hay que agregarle que Montevideo City Torque empezó el lunes 8 de junio por su cuenta, es decir, con 12 días de antelación al conjunto arachán.

A diferencia de la enorme mayoría de las instituciones que se realizaron los tests para detectar o descartar covid-19 en sus jugadores, cuerpos técnico y allegados en el Estadio Centenario, y otras que como Nacional, parte de Peñarol, Defensor Sporting, Wanderers y el propio Torque, lo hicieron de forma particular, Cerro Largo debió recurrir a otro camino que se hizo más largo.

Incluso aún hay un futbolista, el argentino Agustín Heredia, quien no había viajado hacia su país y permaneció en Melo por lo que no debe hacer cuarentena, pero el resultado de su hisopado no llegó con todos los demás, por lo que tampoco ha podido comenzar a entrenar.

Camilo dos Santos

Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo

Los otros tres argentinos, llegaron en estos días. Adrián Sánchez arribó el viernes, en tanto que Tomás Fernández y Gonzalo Lamarda, llegaban este sábado, por lo que los tres deberán hacer al menos una semana de cuarentena. Posteriormente a esos siete días, se le realizarán los tests y de dar negativo, se podrán sumar con el resto del grupo.

"Recién anoche (el viernes) nos llegaron los resultados y todos están bien, por eso debimos esperar hasta este sábado para empezar con los entrenamientos en conjunto", informó el presidente de Cerro Largo.

Respecto a la ventaja que le han sacado los demás clubes, el titular arachán no se quejó porque entiende que no hay diferencias.

"Hemos hecho pretemporadas largar, cortas, y los resultados son siempre distintos. Eso no hace al hecho. Depende de muchos otros factores y no solamente del tiempo de entrenamiento", sostuvo.

No obstante, sí habló acerca de las diferencias que entiende que existen entre los clubes de la capital y los del interior.

"Las dificultades siempre pasan por vivir en el interior. Siempre estamos un pasito atrás por el sectarismo en que vivimos", dijo Dehl a Referí.

Los tests los realizaron médicos de Salud Pública. Llegaron a un acuerdo con el Dr. Ricardo Caballero, el director del Hospital de Melo, quien "gentilmente puso funcionarios a disposición" y los hisopados los debían mandar a Montevideo.

Así lo explicó Dehl: "Cuando salía una ambulancia hacia la capital, poníamos los tests en la misma para que los llevara hasta el Pasteur en Montevideo y después, debíamos esperar que se hicieran los análisis y que nos notificaran cómo había salido".

Se hicieron dos grupos de testeos y hace algunos días, ya algunos futbolistas sabían que habían dado negativo.

Sin embargo, el último grupo lo recibió en la noche de este viernes 19, por lo que hubo que esperar hasta el sábado para comenzar.

Leonardo Carreño

Es que además de todo, esos resultados se habían traspapelado y no llegaban nunca a Melo.

"Tuvimos que buscar porque los resultados se habían traspapelado y al final, luego de trabajar prácticamente todo el día del viernes, encontramos que la información estaba en un mail de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Desconozco por qué se traspapeló. Llamamos al Pasteur, a ASSE, al final, en la noche del viernes, Rodrigo Sebastián Vázquez (quien desde el año pasado trabaja en el club) se comunicó con personal de la AUF y el resultado lo encontraron en un correo electrónico de la Asociación y allí nos comunicaron a nosotros. Lo más importante es que ya estamos entrenando", explicó Dehl.

Mientras tanto, el Dr. Claudio Spinelli, jefe de la sanidad de Cerro Largo, está gestionando por todos lados para tratar de encontrar el resultado del hisopado de Agustín Heredia que se lo realizó con el primer grupo y que aún no sabe cómo le fue porque no hubo respuesta, por lo que todavía no ha podido comenzar a entrenar junto al resto de sus compañeros.

Cerro Largo debió esperar más de la cuenta, pero tanto su técnico, Danielo Núñez, como su presidente, Ernesto Dehl, están conformes de haber comenzado de una vez a practicar con todo el grupo.