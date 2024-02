Las disculpas de Leandro Piñeyrúa, hijo del "Piñe", por un video en el que insulta a Alejandro Balbi y que se viralizó

Leandro Piñeyrúa, uno de los hijos de Jorge Piñeyrúa, quedó en el centro de la polémica en las últimas horas luego de que se viralizara un recorte del programa de streaming Triple W, del que participa, en el que insulta al presidente de Nacional, Alejandro Balbi.

Piñeyrúa, que tiene 19 años y que integra ese programa en el canal Aweno TV, aparece en el video —que fue dado de baja por el propio canal— asegurando que Balbi es "la personificación del hincha de Nacional", "cagador, cheto, mal tipo, (de) pocos valores". El clip se viralizó en las redes en los últimos días, se transformó en tendencia en la red social X y generó todo tipo de reacciones, incluyendo amenazas al streamer.

Es por ese que este miércoles, Triple W comenzó con un pedido de disculpas de parte de Piñeyrúa para Balbi y los hinchas de Nacional, donde aseguró que "se hace cargo" de lo que dijo.

"Quiero tratar de sacarle un poco de dramatismo a la situación. No se murió nadie. En primer lugar, quiero pedirle disculpas a Alejandro Balbi, pero no pedirle disculpas porque se hizo viral el video y capaz que me denuncia, sino porque a mí me tocó ser hijo de una persona que está expuesta en los medios y por ahí entraba Twitter y leía gente insultando, y está de menos. Ahora soy yo el que está del otro lado, sin conocer a Balbi, no tengo ni idea quién es, nunca hablé con él. Lo dije para hacer un chiste fácil, así que quiero poner la cara, hacerme cargo. Entiendo que es un chiste que fue escalando, en el que no encontré el remate y por ahí caí en el agravio para sacarle risas al chat. Empezamos en esto hace poco, hace dos meses, somos nuevos, estamos aprendiendo", comenzó Piñeyrúa.

"Uno piensa que le está hablando a las 80 personas que miran y entienden el código, pero la realidad es que no. Uno se tiene que hacer cargo de las cosas que dice, estás hablando para muchas más gente. Realmente algunas cosas que me dijeron me hicieron gracia, me dijeron Quasimodo, pero no me afectó. Lo que me afectó realmente es que haya mucha gente que se está formando una imagen de mí a partir de ese clip que no me representa para nada. Es un chiste que se fue de las manos, que hice por llenar un silencio acá y que ni siquiera fue gracioso", siguió

"Le pido disculpas a la gente de Nacional. Soy un pendejo, tengo 19 años, lo que menos quiero es tener a la gente en contra mío o andar haciéndome el malo. Ojalá que acepten mis disculpas", concluyó.

Antes de sus disculpas, Maximiliano Estévez, reconocido hincha de Nacional y conductor del ciclo en del que forma parte Piñeyrúa, también se refirió a la situación.

"En las últimas horas se viralizó un clip que salió del canal, que después se bajó porque estaba mal editado, mal realizado, donde el Piñe hace unas declaraciones en contra de la gente de Nacional y de Alejandro Balbi. Los que nos miran saben por dónde va el programa, saben que el recorte no tenía que ver con el contexto con el que estábamos hablando, ni con el programa tampoco porque hablamos de todo un poco. Como hincha de Nacional lo veo mal, y le pido disculpas al presidente Balbi, y si alguien se sintió ofendido por el programa también. Entendemos que hirió a mucha gente, incluso mirándolo a mí también me molestó", expresó.