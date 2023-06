Las enseñanzas que nos dejaron los campeones mundiales sub 20

¿Cuántas veces escuchamos que todo tiempo pasado fue mejor? ¿Cuántas veces oímos que los jóvenes son culpables de males que existen hace décadas? ¿Cuántas veces nos reímos socarronamente cuando a alguien se lo hace callar diciéndole que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo? Muchas, ¿verdad? Entonces, qué mejor que venga un grupo de 21 botijas de 19 y 20 años a mostrarnos y a ayudarnos a rescatar lo mejor que nos queda como sociedad y como país.

Uruguay es campeón del mundo a nivel sub 20 por primera vez en su historia. Esto no quiere decir que esta sea la piedra angular sobre la que se apoyará en un breve futuro la conquista de un título mundial en mayores. Esto no quiere decir que cada uno de estos jugadores sea individualmente un ejemplo y modelo a seguir para las nuevas generaciones y que alguna vez no se vayan a equivocar. Esto no quiere decir que seamos la mayor potencia futbolera del mundo de la noche a la mañana.

Lo que sí es cierto, es que este grupo de jugadores nos emocionó a todos. Por su compromiso, por su actitud, por su valentía y por su forma de desplegar el talento.

Por supuesto que caben los agradecimientos y las felicitaciones. Obvio.

Pero también algo más: poder aprender las lecciones que este grupo de jugadores dejaron corriendo atrás de una pelota para hacer feliz a todo un pueblo.

Randall Rodríguez nos enseñó que cuando se trabaja en grupo siempre hay que estar preparado para dar lo mejor. Con determinación, con valentía. Eso es compromiso.

Mateo Ponte nos enseñó a no rendirse ni cuando nos caemos. A jugar en una pierna antes de dejar tirado a los amigos. Eso es amistad.

Rodrigo Chagas nos enseñó a no ponernos límites. A saber que siempre se puede mejorar escuchando y haciendo cosas que nunca había hecho, como ser volante y pasar al lateral. Eso se llama humildad.

Sebastián Boselli nos enseñó a no escuchar necedades. Había quienes decían que jugaba por tener el apellido del padre, que es representante de jugadores. Pero en todo el Mundial, no hubo un delantero capaz de regatearlo y de generarle peligro a sus espaldas. Que los de afuera hablen. No importa. Lo que importa es hacer en forma eficiente el trabajo. Eso es determinación.

Facundo González nos enseñó a dar el máximo en cada tarea. A comprometerse con una idea y a defenderla con uñas y dientes sacrificándose por los demás. Eso es solidaridad.

Alan Matturro nos enseñó que un don que la vida nos regala no vale nada si no lo usamos para ir al frente y hacerlo pesar. Eso se llama actitud.

Damián García nos enseñó que el esfuerzo paga. Que ser puntual, comprometido y atento da sus frutos. Eso se llama sacrificio.

Fabricio Díaz nos enseñó que no siempre podemos brillar. Que no somos perfectos. Pero que cuando llegan las instancias más importantes de la vida, ahí sí tenemos que poner lo mejor de nosotros y dar el máximo. A eso se le llama calidad.

Luciano Rodríguez nos enseñó que la perfección no existe. Que equivocarnos nos está permitido. pero advertir los errores y cambiar nos hace ser una mejor versión de nosotros mismos. A eso se le llama superación.

Luciano, hombre gol en una final del Mundo

Franco González nos enseñó a soñar. A que ser chiquito no nos impide trancar ni cuerpear como un león. A amar aquellos que nos gusta al límite de llorar si nos lo sacan. A eso se le llama pasión.

Juan Cruz De los Santos nos enseñó a que si las cosas no salen como queremos, tenemos que esforzarnos el doble en otras áreas para sacar un trabajo adelante. A que a veces se vuela y se entrega un gol servido. Pero en otras, cuando los caminos se cierran, nos hacen dar cosas que no sabíamos que estaban en el rango de nuestras posibilidades. A eso se le llama gratitud.

Anderson Duarte nos enseñó a resistir, a ganarse la oportunidad, a olvidar los tragos amargos de la vida. Eso se llama resiliencia.

Mathías De Ritis nos enseñó que un día estás arriba y sos titular o capitán y al otro estás abajo y sos suplente y si te toca entrar lo hacés fuera de puesto. Y que eso se banca por el bien del grupo. Eso se llama compañerismo.

Ignacio Sosa nos enseñó a estar siempre con las antenas puestas y con la energía a tope parar entrar y mejorar siempre al equipo. A eso se le llama vivir con ganas.

Matías Abaldo y Andrés Ferrari nos enseñaron que a un amigo se lo puede ayudar siempre hastas arriesgándose por el otro. A jugársela sin medir las consecuencias. A eso se le llama entrega absoluta.

La copa de ellos ofrecida para todos

Facundo Machado y José Arbio nos enseñaron a ser buenos compañeros a pesar de estar siempre en un segundo plano. A eso se le llama perfil bajo.

Su entrenador Marcelo Broli nos enseñó que cuando hay un líder que sabe cómo llegarle a un gran grupo de jóvenes las respuestas van a ser excelentes.

Broli lanzado por el aire

Y los jugadores como colectivo nos enseñaron algo supremo. Que un grupo que quiere a aspirar a algo grande, debe dejar atrás sus diferencias, limar el ego y poner su mejor versión de cada uno para ser un todo y no una sumatoria de individualidades.

No importa que Randall sea de Peñarol y Chagas de Nacional. Porque juntos son celeste. Y a eso se llama unión. ¿No podremos tomar todos esos ejemplos, Uruguay, para construir un país mejor?