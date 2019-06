Las estufas a pellets, una opción eficiente para ganarle al frío

La cuenta regresiva para la llegada del invierno ya comenzó. Se acercan días con temperaturas bajas y es útil conocer cuáles son las formas más eficientes y económicas para llevar calefacción al hogar.

Las estufas a supergás, los paneles eléctricos y los radiadores son todavía muy utilizadas, al igual que las tradicionales estufas a leña, aun cuando no son de las opciones más baratas al momento de encenderlas.

Otra alternativa eficiente y muy extendida entre los hogares es el uso de los equipos de aire acondicionado. Y en mucho menor medida las estufas de leña de alto rendimiento (cerradas) que ya llevan algunos años en el mercado y que lentamente ganan adeptos.

De hecho, estas son las dos formas de calefacción que tienen costos de uso más bajos, de acuerdo al comparativo que realiza la consultora SEG Ingeniería. Para calentar un ambiente de 15 m2 durante seis horas diarias, el costo mensual del aire acondicionado es de $ 528 (ver gráfico). El monto sube a $ 551 para una estufa de alto rendimiento, pero puede variar en función de la zona. Por ejemplo, en localidades del interior suele conseguirse leña a precios más bajos que en la capital.

Además de esas opciones tradicionales, para este invierno el mercado uruguayo presenta algunas novedades. Una de ellas son los calefactores a pellets, que además de ser muy eficientes (alcanzan rendimientos de 90%), tienen como ventaja la posibilidad de alimentarlos en forma automatizada sin necesidad de estar acarreando la leña (los pellets son movidos casi como un fluido). El costo operativo de estos equipos está en unos $ 742 mensuales.

Estas estufas utilizan un caño de unos 8 centímetros de diámetro como chimenea y son fácilmente adaptables a casas o apartamentos. Su autonomía de funcionamiento puede ir de 6 a casi 24 horas.

Además, es posible programar el encendido, apagado y la temperatura deseada, lo que permite también controlar el consumo de pellets. Para eso solo se debe dejar preparada la tolva con pellets y elegir la hora en que ese quiere que comience a funcionar. También es posible su manejo de forma remota conectando un dispositivo a internet para gestionarlo con una aplicación de teléfono celular.

Los pellets de madera son pequeños cilindros hechos a partir de biomasa y se comercializan en bolsas de 10 y 15 kilos. “A veces se compra leña por precio y la humedad juega un rol esencial. Por un lado leña muy húmeda recién cortada y verde puede tener hasta 60% de agua. Es decir, por cada kilo de leña comprada puede ser que 600 gramos sean agua. Cuando está bien seca esos valores van a 15% o 20%. El pellets se lo lleva a una humedad bajo 10%. Es muy seco y eso mejora la eficiencia”, explicó a El Observador el director de SEG Ingeniería, Ernesto Elenter.

Un equipo certificado con norma europea de 6 kW se puede conseguir en el mercado por unos US$ 1.500 y uno de 7,5 kW cuesta alrededor de US$ 1.600. El precio va entre US$ 1.900 y US$ 3.400 para equipos de hasta 12 kW, según la marca, de acuerdo a un relevamiento realizado por El Observador en casas del rubro que funcionan en Montevideo.

Calefacción con agua caliente

Otras de las novedades que empieza a aparecer en el mercado son los sistemas de calefacción central con circulación de agua caliente. Su funcionamiento es con el mismo principio de la bomba de calor del aire acondicionado, pero en lugar de calentar aire, se calienta agua que se puede utilizar para radiadores colocados en la pared o losa radiante (caños plásticos bajo el piso conectados a una caldera por los que circula agua a temperatura media de 50° C). Estos sistemas se están difundiendo cada vez más en Europa por su alta eficiencia. Elenter consideró que a largo plazo puede ser una buena inversión, porque además permite ganar en confort respecto al aire acondicionado.

“En Uruguay la oferta es escasa, y por eso todavía no lo hemos puesto en nuestra tabla comparativa. (…) En un país como Uruguay que tiene mucha energía renovable (electricidad de origen eólica, solar, hidráulica y biomasa) es un ganar-ganar. Estas usando energía renovable y después una forma súper eficiente de calentar el hogar”, añadió el experto.

Todas las opciones

Los equipos de aire acondicionado tienen un costo de uso de $ 528 al mes, menos de la mitad de lo que sale encender una estufa a supergás ($ 1.107) y hasta cuatro veces menos que paneles eléctricos ($ 2.131), que son los menos económicos cuando se cuenta con tarifa residencial simple. Ese monto de dinero cae a $ 1.478 si los paneles se utilizan con tarifa doble horario. Esto implica 20% de uso en horario punta (entre las 18 y las 22 horas).

Las estufas o calderas de alto rendimiento son actualmente la segunda opción más barata con un costo operativo de $ 551. Esto según el comparativo de 13 opciones de calefacción que hace SEG Ingeniería y que clasifica de acuerdo con lo que cuesta por mes calentar un espacio de 15 metros cuadrados durante seis horas diarias. Para ello se considera un consumo de energía de 270 kilovatios/hora (kWh) por mes, equivalente a 232.173 kilocalorías (kcal).

En comparación a las estufas abiertas, las estufas cerradas tienen un rendimiento calórico muy superior. Mientras una estufa o caldera cerrada aprovecha el 75% del calor que genera para calefaccionar un ambiente, una estufa abierta tradicional rinde máximo 30% porque el resto del calor se pierde por la chimenea. Esto quiere decir que por cada

$ 100 de leña que se queman, hay $ 70 que se tiran por el caño y solo quedan $ 30 como calor útil.

Las estufas a leña abiertas están en el lugar 10 del ranking con un presupuesto mensual estimado de $ 1.379. De todos modos es una opción muy utilizada en los hogares, ya sea como fuente principal o alternativa de calefacción. La costumbre de encender el fuego y reunirse frente a él sigue vigente, más allá de que pueda resultar conveniente o no para el bolsillo.

La compra de leña

La astilla de eucaliptos colorado es el producto que comúnmente tiene más demanda en las barracas especializadas para luego quemar en las estufas. Su precio por tonelada está entre $ 5.500 y $ 6.500, según valores manejados por comercios del rubro que entregan entrega en Montevideo y la Costa de Oro.

Siempre es recomendable comprar leña seca (menos de 20% de humedad). También vale verificar que efectivamente la tonelada sean 1.000 kilos. Se puede pesar una astilla y contar el resto para calcularlo.