Dólar siguió subiendo Uruguay pese a que afuera está en menor nivel desde marzo

El mercado cambiario uruguayo se desacopló de la región y el mundo al cierre de esta semana. El billete verde mantuvo la tendencia alcista que mostró desde el miércoles y este viernes se anotó una suba promedio de 0,17% para quedar en $ 35,36 en el interbancario, y tocar un nuevo máximo nominal en lo que va del año. Asimismo, la última operación a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se pactó a $ 35,42, un 0,25% por encima del cierre del jueves.

En total, se operaron US$ 21,5 millones y no hubo intervención en el spot del Banco Central (BCU) tal cual ha sido la regla de los últimos días. De todas formas, la autoridad monetaria sí convalidó dos operaciones de venta de dólares a futuro (forward): una por US$ 4 millones con vencimiento al 21 de junio y otra por US$ 7 millones al 5 de julio.

En tanto, en la pizarra al público del BROU el dólar subió 12 centésimos y quedó con una cotización de $ 34,67 para la compra y $ 36,17 para la venta, es casi 20 centésimos por encima del cierre del pasado viernes ($ 36). En los cambios privados, por su parte, el billete verde se ofrecía en una franja de $ 36,30 a $ 36,40 en la punta vendedora al cierre de la semana.

En Brasil, por su parte, un mercado de referencia para la operativa cambiaria local, el dólar volvió a debilitarse frente al real. En esta oportunidad, bajó 0,3% y quedó en 3,87 reales por billete verde. En tanto, en Argentina el dólar cerró sin cambios este viernes con una cotización de 45,90 pesos argentinos por dólar en las pantallas del Banco Nación, aunque en la semana avanzó 10 centavos. El dólar mayorista descendió ocho centavos y terminó en 44,85 pesos argentinos.

Baja global por malos datos en EEUU

El índice dólar toco este viernes su menor nivel desde el 26 de marzo después de que el Departamento del Trabajo informó que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró bruscamente en mayo, junto con un alza menor a la esperada en los salarios.

Los débiles datos sugieren que la pérdida de impulso en la actividad económica se ha extendido al mercado laboral, lo que ha incrementado las expectativas de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés este año. El dólar ha perdido un 1,2% esta semana debido a eso.

Las nóminas no agrícolas subieron en 75.000 puestos el mes pasado, informó este viernes el Departamento del Trabajo, bajo los cerca de 100.000 nuevos empleos al mes que se requieren para mantenerse a la par con el crecimiento de la población en edad de trabajar.

"Es un reporte débil. Es un reporte lo suficientemente débil como para que un recorte de tasas en junio esté probablemente sobre la mesa para discusión", dijo Greg Anderson, jefe global de estrategia de monedas de BMO Capital Markets en Nueva York.

Las expectativas de un recorte de tasas en junio subieron a 30,8% el viernes desde el 16,7% en el día anterior, de acuerdo a FedWatch. Los mercados ahora están considerando un 28,4% de opciones de dos recortes de tasa y un 36,0% de chances de tres recortes para diciembre.

Contra el yen japonés, el dólar se debilitaba un 0,41% a 107,97 yenes. Frente al euro, caía un 0,4% a 1,132 unidades.

Con Reuters