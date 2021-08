Las fechas más importantes que tendrá el fútbol uruguayo durante un mes

El mercado de pases en Uruguay comenzó el 2 de agosto y ha sido movido en algunos clubes como el caso de Peñarol (que hoy confirmó el fichaje de Santiago Mederos de Danubio) y Montevideo City Torque que además de cambio de entrenador sufrió seis bajas, en su mayoría, de titulares.

El mercado de pases en Uruguay finaliza el 27 de agosto por lo que si algún club no inscribió a un jugador hasta esa fecha, no podrá jugar en el Torneo Clausura. Esta fecha puede ser problemática para algunas instituciones en Uruguay ya que están esperando confirmar alguna venta desde el mercado europeo que cierra el 31 de agosto para salir a buscar un jugador que lo suplante.

Por ejemplo, en el caso de Nacional, los dirigentes han repetido numerosas veces que en este mercado de pases no buscarán jugadores a menos que otro se vaya en esa posición.

D. Battiste

Guzmán Corujo hizo el último gol de Nacional en el Apertura a Liverpool

Por otro lado, uno de los casos a cerrar es el de la venta de Facundo Torres, la cual está siendo tratado personalmente por el presidente de Peñarol, quien viajó a Europa a manejar las negociaciones.

El Clausura, la selección y las semifinales de la Sudamericana

Luego del Apertura, en el que Plaza Colonia salió campeón con 36 puntos, se dará una pausa de dos semanas donde el foco deportivo no estará en el fútbol uruguayo sino en la selección, que jugará su triple fecha por eliminatorias el 2, 5 y 9 de setiembre. A pesar del mal humor en Europa por los clubes que no quieren prestar a sus jugadores para que se pierdan la competencia local, en Uruguay no habrá ese problema ya que el Torneo Clausura comienza el sábado 11 de setiembre.

Los partidos de la selección en Uruguay se jugarán en el Campeón del Siglo, ante Bolivia y Ecuador.

Jorge Bernal / Pool / AFP

Se espera que haya un aforo del 15 o 20% en los partidos de selección

No es un tema menor que este año no habrá Torneo Intermedio por lo que el Clausura será más importante aún que en temporadas pasadas para poder llegar a la definición. El caso de la temporada pasada en la que hubo tres ganadores distintos para cada copa de la Liga Uruguaya (Rentistas el Apertura, Liverpool el Clausura y Nacional la Anual) parece muy difícil que vuelva a suceder.

Finalmente, el próximo mes de fútbol se cerrará con las semifinales de la Copa Sudamericana que Peñarol jugará los días 23 y 30 de setiembre frente a Paranaense.