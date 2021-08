Ruglio viajó a Europa para intentar cerrar el pase de Facundo Torres

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, viajó en las últimas horas hacia Europa para intentar cerrar la transferencia del extremo Facundo Torres, según confió una fuente del club a Referí.

Existe más de una institución europea que intenta comprar la ficha del futbolista quien tiene una cláusula de rescisión fijada por los aurinegros de US$ 20 millones.

En Peñarol tienen claro que no lo colocarán por ese dinero, sino por una oferta menor, aunque no van a bajarse por menos de US$ 10 millones y a su vez, quedarse con una parte de su pase para una futura transferencia.

Según comentó la misma fuente a Referí, Villarreal de España es uno de los clubes que lo pretende y también el que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo para dejar al futbolista en Peñarol hasta fin de año.

Esa es la principal misión de Ruglio en Europa. La intención del presidente es que Torres se quede hasta diciembre en el club para que siga jugando la Copa Sudamericana en sus partidos de definición, teniendo en cuenta que los mirasoles clasificaron a las semifinales que jugarán ante Athletico Paranaense el 23 y 30 de setiembre próximos, así como también para luchar por el Campeonato Uruguayo.

Paolo Aguilar / Pool / AFP

Facundo Torres es una de las figuras de este Peñarol

También en su momento se habló del interés de Barcelona de España, pero en Peñarol no tienen más noticias por el momento.

Otras instituciones que preguntaron, entre varias, por Torres, pero que avanzaron también con ofertas, fueron los dos grandes de Turquía, Fenerbahce y Galatasaray, en donde juegan Fernando Muslera y Marcelo Saracchi.

No obstante, a los empresarios que manejan al futbolista y a Peñarol, les seduce mucho más la posibilidad de que pueda ir al fútbol español.

Esta semana que comienza será determinante para saber el futuro de Torres, si lo contrata otro club y además, si le permite permanecer hasta fin de año en los aurinegros.