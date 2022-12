Las fuertes críticas de una periodista brasileña por el pase de Suárez a Gremio: "Jugará 45 minutos"

Existen muchas expectativas sobre la llegada de Luis Suárez a Porto Alegre para ser nuevo futbolista de Gremio de ese país.

El exfutbolista de Nacional, quien se coronó campeón uruguayo el mes pasado, jugó un Mundial Qatar 2022 en el que no mostró su mejor fútbol con la selección uruguaya y tiene prácticamente todo acordado para defender al tricolor gaúcho.

Como informó este lunes Referí, Gremio envió a un equipo médico especial para realizarle en Montevideo los distintos análisis antes de firmar el contrato que lo unirá a la institución por los próximos dos años.

Incluso la camiseta celeste de Gremio con el número 9 se agotó entre los hinchas, por más que aún no ha firmado contrato ni existe una casaca con su apellido.

Sin embargo, una periodista brasileña le pegó duro tanto al uruguayo como al club por esta contratación.

Lívia Nepomuceno, es una conocida analista de Band TV de Brasil.

La periodista Livia Nepomuceno criticó duramente a Luis Suárez y a Gremio por su contratación

A la hora de hablar de la llegada de Suárez a Gremio, no se guardó nada. "Su arribo se debe a temas de marketing y no deportivos", ya que desde su punto de vista, el salteño "no va a ser capaz de jugar un partido completo".

"Es el tipo de jugador que Gremio tendrá que analizar. Además del precio, que es caro, está el marketing, la venta de camisetas, la afición que entra en tu estadio. Pero hay que entender que no es un personaje que va a jugar tres veces por semana, son partidas puntuales, 45 minutos, para cambiar de juego y no jugar 90 minutos", dijo la periodista.

Y añadió: "Puede que la afición hasta lo quiera, pero para mantenerlo en el campo durante todo el calendario, van a tener que contener la sed de verlo jugar".

Hay muchas expectativas sobre el Pistolero, quien está a punto de firmar con el Gremio. No obstante, a quienes no se emocionan mucho, ya que saben que Suárez llega en el declive de su carrera. https://www.mediotiempo.com/futbol/en-brasil-revientan-el-fichaje-de-suarez-en-gremio-si-acaso-jugara-solo-45-minutos