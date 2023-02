El técnico de Nacional, Ricardo Zielinski, se presentó este jueves en conferencia de prensa luego del entrenamiento que se llevó a cabo en el Gran Parque Central. El argentino fue criticado porque luego del empate contra Cerro Largo y la derrota frente a Plaza Colonia, no concurrió a la rueda de prensa.

Zielinski explicó el motivo por el que no concurrió y descartó que haya sido por molestias del momento: "No hemos hecho conferencia porque no estaban dadas las condiciones de estructura. Yo no tengo inconvenientes. Por ahí no hablo cuando la cosa va bien y no tengo problemas cuando va mal", dijo.

El entrenador saludó personalmente a los periodistas que concurrieron a la sala de prensa del Parque con un "¿cómo andas viejo?" y respondió todo con sumo respeto, si bien algunas intervenciones, más que preguntas fueron afirmaciones.

A continuación, algunas de las consultas que contestó Zielinski:

Leonardo Carreño

Las increíbles preguntas que le hicieron al técnico de Nacional

"Usted cuando arrancó en el comienzo dijo que le iba a dar chances a los juveniles, como está el tiempo ahora de los partidos, Sánchez y Chagas, capaz que estaría bueno que les dé una oportunidad y otra pregunta, la defensa está muy lenta, digo yo, ¿un cambio ahí para los otros partidos?, porque el tema que siempre entran por ahí y que la defensa está bastante lenta", dijo el periodista.

Luego, una periodista expresó: "La defensa quizá no sufrió tantos goles, recién estamos en el cuarto partido, pero la mitad de la cancha donde se escapa principalmente el juego de Nacional, donde no hay ideas y donde no llega tanto ese circuito a los delanteros y sí está la falta de gol en Nacional. Has hecho cambios en la mitad de la cancha, ¿seguís sin encontrar esa mitad de la cancha, seguís esperando por algún jugador puntual, tenemos en el banco alguna revolución que pueda darse?", le preguntó.

La siguiente interrogante fue por un futbolista en particular: "Lucas Morales de gran temporada, no ha contado con muchos minutos en estos partidos, ¿es algo físico o es algo personal?".

El argentino respondió siempre con seriedad.

También fue consultado si hará modificaciones en el partido del domingo frente a Racing; si en este momento le preocupa el funcionamiento o el resultado; cómo evalúa los rendimientos de Gastón Pereiro y de Sergio Rochet; y qué le dejó más preocupado del partido pasado contra Plaza Colonia.