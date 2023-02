El presidente del Club Atlético Peñarol, Ignacio Ruglio, explicó cuánto costó y de dónde salieron los fondos para las obras de remodelación de Las Acacias, el estadio de juveniles de los carboneros que fue reacondicionado.

El titular carbonero hizo su aclaración en respuesta a un tuit del periodista Fernando Sinsolo.

“Qué bien está quedando Las Acacias… Lo bueno es saber quién consiguió el dinero para dicho arreglo. Tiren datos”, escribió Sinsolo en un tuit que luego borró, pero cuya captura de imagen circula en la red.

El tuit de Fernando Sinsolo

Ruglio utilizó la imagen del tuit y respondió con un texto que publicó en su estado de WhatsApp.

El presidente de Peñarol destacó en el comienzo de su texto que Sinsolo es amigo del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, según les comentó este cuando se reunieron recientemente antes de las elecciones de la AUF.

“Aprovecho a despejarle la duda”, escribió Ruglio. “La inversión en Las Acacias fue de un millón de dólares para que quedara así de linda y ya está paga totalmente, sin un peso de deuda a futuro para el Club”.

La respuesta de Ignacio Ruglio

“AUF no dio hasta el día de hoy un solo peso a Peñarol para esto y hace muchos meses solicitamos un fondo AUF con tope de US$ 140 mil (un 14% aprox. del monto total de la obra) que nunca nos dieron y que siempre preguntamos si nos lo van a dar, nos dicen que aún no está”, agregó.

Ruglio, además, le hizo un pedido a Sinsolo. “Estimado señor formador de opinión, dada su amistad con Nacho Alonso, ¿podría pedirle si pueden aprobarnos ese 14% que pedimos ya que a otros clubes se los han aprobado muy rápido?”

“Gracias desde ya por su gestión con su Amigo (como él nos dijo) Alonso. Y si puede aclare también que lo que dice este tw no es verdad”, finalizó.