Zielinski y el flojo inicio de Nacional: "Hay jugadores que no están en el nivel esperado"

El técnico de Nacional, Ricardo Zielinski, dio sus argumentos sobre el flojo comienzo del equipo en el Torneo Apertura y contó porqué no estuvo en las últimas conferencias de prensa, luego de empatar con Cerro Largo y perder ante Plaza Colonia.

"Como todos los procesos de inicio a veces son mejores a veces no. Estamos en ese proceso de encontrar la mejoría de algunos jugadores", indicó el técnico tricolor en conferencia de prensa que brindó este jueves en el Gran Parque Central.

Leonardo Carreño

El entrenador albo llega a la sala de conferencias

Agregó que él no ha variado la forma de jugar pese a los resultados: "Hemos sostenido algo, algunos jugadores no están en el nivel que queremos, hay competencia interna y va a jugar el que mejor está. Hemos mantenido y uno abre la competencia al que esté mejor", señaló.

Subrayó Zielinski que "estamos esperando la mejoría de algunos jugadores individualmente y eso va a mejorar el colectivo. En estos momentos hay jugadores que están más bajos de lo que uno esperaba".

Respecto a Gastón Pereiro, el entrenador señaló: "Gastón hacía dos años que no jugaba un partido completo, va logrando una continuidad que lo acerca al nivel que esperamos de él. Es lógico que tanto él como otros no estén en plenitud en esta etapa. Estamos trabajando para eso y tengo muchos ilusiones que el equipo en un momento inmediato mejore y no tengamos altibajos".

Leonardo Carreño

Ricardo Zielinski

Sobre la posición de Pereiro en la cancha, indicó: "En Holanda jugó de volante por derecha y mediapunta; en esa posición lo tenemos a Fagúndez y por derecha lo estamos probando. Estamos buscando variantes pero en general tratamos de preguntarle al jugador".

También dijo el técnico que "El Chino (Rochet) tal vez no tiene el nivel del proceso anterior, pero en general estuvo bien".

Consultados sobre su ausencia en las conferencias de prensa donde Nacional no ganó, Zielinski explicó lo siguiente: "No me han dicho nada, no hemos hecho conferencia porque no estaban dadas las condiciones de estructura. Yo no tengo inconvenientes. Por ahí no hablo cuando la cosa va bien y no tengo problemas cuando va mal".

Foto: Leonardo Carreño.

Zielinski y el público tricolor

Peñarol le sacó cinco puntos a Nacional en las primeras tres fechas del Apertura, pero "no me importa lo que haga el rival, me interesa mi equipo y hay inicios mejores o peores y no siempre que el que arranca bien termina bien. Esto es largo, y vamos a estar en la pelea del campeonato si o si, y además tenemos la Copa Libertadores. Además, los resultados condicionan porque hemos merecido más de lo que tenemos".

Sobre las variantes en la oncena para el partido contra Racing, Zielinski dijo: "Hemos generado una competencia en el plantel y estamos tratando de poner al que veamos mejor. Hemos modificado algunas posiciones en el plantel y mañana (viernes) estaremos evaluando el equipo para el fin de semana. Martínez tiene un problema de lesión y está en ese proceso, le hicieron estudios y mañana lo van a evaluar".

También indicó que Renzo Sánchez y Rodrigo Chagas "se incorporaron ahora y tendrán la posibilidad de jugar. Estamos para ser lo más justos posible y tratar de evaluar el nivel individual en la semana".