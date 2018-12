Las lágrimas de Lady Gaga al recordar su trabajo con Bradley Cooper en Nace una estrella

A medida que se va acercando la temporada de premios de Hollywood, una de las películas que se erige como potencial candidata a los galardones más importantes, incluido, por supuesto, el premio Oscar, es Nace una estrella, la película dramática-musical, que es el cuarto remake de una de las historias clásicas del cine estadounidense. Entre los potenciales reconocimientos para la película, se considera a su protagonista, Lady Gaga, para ser condecorada como Mejor actriz, y a su coprotagonista, Bradley Cooper, como Mejor director.

La química y la colaboración entre ambos no es casualidad. Así lo ilustró la cantante el pasado fin de semana, cuando fue una de las encargadas de entregar a Cooper el premio de la Cinemateca estadounidense en reconocimiento a la carrera del actor de ¿Qué pasó ayer?, Francotirador y El lado luminoso de la vida. Sobre el escenario, acompañada de otro de los protagonistas de Nace una estrella, Sam Elliott, Lady Gaga destacó lo que significó trabajar con Cooper, y como la obligó a enfrentarse a si misma.

"Cuando nos toca hacer entrevistas juntos, a veces me decís Gaga, pero los dos sabemos que también me decís Stefani", contó la actriz y cantante, en referencia a su nombre real, Stefani Joanne Germanotta. Llorando, continuó: "Me escapé de Stefani hace muchos años, me puse un traje de superhéroe y me llamé a mi misma Lady Gaga. Él me desafió a sumergirme hasta las profundidades y volver a verla. A ir a un lugar donde tenía que ser Stefani de nuevo".

Esto coincide con la premisa de la película, en la que Lady Gaga interpreta a una joven moza, que despunta su vicio como cantante en un bar trans, donde es descubierta por el personaje de Cooper, una superestrella de la música country. Con él como apoyo, y posteriormente como pareja, ella comienza a desarrollar una carrera musical, pero al comienzo es simplemente una anónima, tímida y con poca confianza en su talento.

"Te agradezco, no solo por haberme hecho una mejor actriz, sino también por haberme permitido decir que no solo sos un profesional, sino también mi amigo. Poder llorar y ser yo misma, y que nunca, nunca me hayas juzgado y me hayas seguido respetando como profesional. Te agradezco por eso", concluyó.

En el evento de reconocimiento a Cooper también hablaron Elliott, sus compañeros de ¿Qué pasó ayer? Zach Galifianakis y Ed Helms, y Sean Penn, que fue el encargado de entregarle el reconocimiento.