Las medidas pactadas con el FMI que desataron la violenta crisis en Ecuador

La crisis que envuelve a Ecuador con violentas protestas se originó por un acuerdo con el FMI para recibir préstamos destinados a aliviar la falta de liquidez de la sobreendeudada economía nacional, dolarizada desde hace 19 años.

El presidente Lenín Moreno fijó medidas económicas que comenzaron a entrar en vigencia desde el 3 de octubre. Y prevé someter al Congreso proyectos de reformas laborales y tributarias.

Estos son los principales ajustes:

Medidas vigentes:

1. Eliminó subsidios para combustibles por US$ 1.300 millones al año. El precio del galón americano de diésel subió en 123% y el de gasolina corriente en 30%. Tras ese ajuste se incrementaron las tarifas del transporte en hasta 40%.

2. En compensación, aumentó en US$ 15 los bonos (de entre US$ 50 y US$ 240 ) que el gobierno entrega a 1,1 millones de pobres e incorporará a otras 300.000 personas a ese beneficio.

3. Redujo a la mitad aranceles para el agro y la industria, como maquinaria.

4. Estímulo a la construcción de viviendas destinando US$ 1.000 millones para créditos con interés de 4,99% anual.

Reformas laborales por aprobar:

1. Reformas laborales para crear la contratación por horas o sin tiempo mínimo de duración.

2. Nuevas modalidades para reemplazos como en casos de licencias de maternidad (84 días) y paternidad (15 días).

3. Facilidades para teletrabajo.

4. Nuevo mecanismo de jubilación patronal para quienes laboran 25 años en la misma empresa. El empleado aportará 2% del salario a un fondo de retiro que podrá ser administrado por el sector privado.

5. Reducción de las vacaciones de empleados públicos de 30 a 15 días al año, tal como lo tienen los privados.

6. Los empleados de empresas públicas aportarán al Estado con un día de salario mensual.

7. Los servidores públicos que renueven sus contratos a tiempo fijo recibirán 20% menos de remuneración.

Reformas tributarias por aprobar:

1. Las empresas con ingresos superiores a US$ 10 millones en 2018 aportarán entre todas US$ 300 millones en tres años.

3. Bajará el impuesto a la renta para productores bananeros, que está en 2%.

4. Reducirá de 5% a 2,5% el impuesto a la salida de divisas para importación de materias primas e insumos para bienes de capital, así como aranceles para la importación de vehículos de hasta US$ 32.000 para uso productivo.

6. Eliminación de aranceles a la importación de celulares, computadoras y tabletas.

