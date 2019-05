Las opciones de Gutiérrez para sustituir a Amaral en el segundo semestre

Álvaro Gutiérrez está pensando cómo reemplazará a Rodrigo Amaral tras su grave lesión de rodilla, pero no solo para el último partido del Apertura frente a Juventud, sino para el resto del semestre. El enganche estará por lo menos seis meses afuera de las canchas mientras se recupera de la rotura de ligamento y hasta el momento de la lesión era una figura clave en el andamiaje del equipo.

Sin dinero para hacer un gran desembolso en el período de pases, el técnico tendrá que adaptarse a los futbolistas que tiene en el plantel o cambiar el patrón de juego.

Este miércoles Gutiérrez se refirió al tema en conferencia de prensa: “Eso lo tenemos que analizar, el plantel es extenso y hay calidad. Lo que pasa que con las características de Amaral es difícil encontrar porque realmente estaba jugando bien, tiene remate de afuera del área, arranque con potencia, habilitaciones, manejo de pelota quieta un montón de cosas que es difícil encontrar un jugador que te brinde eso. Sabemos que tenemos a Lorenzetti que está saliendo de una lesión y vamos a ver qué es lo que creemos conveniente. No es fácil salir a buscar un jugador. Si no tenemos un jugador que nos brinde las garantías que nos daba Rodrigo tratar de cambiar un poco el esquema que veníamos planteando y buscar por otro lado”.

El plan original que planteó Nacional para 2019, cuando el manager general Iván Alonso y el técnico Eduardo Domínguez armaban el plantel para la temporada, el jugador que llegó para jugar de enganche fue Gustavo Lorenzetti. El argentino nacionalizado chileno ya había sonado para los tricolores en 2016, cuando el técnico era Martín Lasarte, quien lo había dirigido en la Universidad de Chile.

Si bien ya estaba Amaral, que fue de los primeros refuerzos, su rendimiento era una incógnita porque durante el tiempo que estuvo en Racing de Avellaneda no debutó en Primera. Lorenzetti, de 33 años, llegó por un año a préstamo y con una trayectoria galardonada con varios títulos.

De modo que cuando arrancó la actividad oficial, Lorenzetti fue el titular en los primeros tres partidos del Apertura, hasta que sufrió un desgarro de isquiotibiales, justo cuando Gutiérrez tomó el equipo. Ahí comenzó a jugar Amaral y en el tramo final del torneo se consolidó con goles claves, mientras que el argentino jugó muy poco.

Según comentó el tesorero del club Gustavo Amoza a Referí, en este momentos en la directiva no hay un plan de refuerzos para el segundo semestre: “Estamos haciendo un ajuste de presupuesto desde que asumimos y seguiremos en el mismo sentido. Por eso, plan de refuerzos por ahora no hay”, admitió el dirigente, que señaló que en los primeros cinco meses de gestión se bajó un 15% el total de los gastos generales y a fin de año esperan reducir alrededor de US$ 4 millones el presupuesto del plantel.

De todas formas, agregó que si el plantel sufría alguna baja, se buscaría la solución para sustituirlo: “Iremos por aquellos jugadores que se adapten a la propuesta de Nacional: nosotros no podemos comprar, no pagamos primas y tienen que estar en condición de libres para poder venir. Es lo que hicimos a principio de año”.

Es por eso que no es fácil que llegue un jugador que asegure un desequilibrio bajo esas condiciones. Por eso es que el técnico tendrá que aguzar el ingenio. ¿Qué hace Gutiérrez para sustituir a Amaral?

Puesto por puesto, la primera opción es Lorenzetti, pero las lesiones no le han permitido alcanzar el nivel que tuvo en Chile. En lo que va del semestre disputó ocho partidos y en solo cuatro fue titular. El sábado contra Rampla jugó los últimos 20 minutos, pero hacía cuatro partidos que no participaba. Sin la verticalidad de Amaral, su juego pasa más por la distribución y el pase en profundidad. En Nacional no convirtió goles aún.

Es más, el sábado cuando Amaral dejó la cancha, la primera opción del técnico fue Kevin Ramírez, quien entró para jugar detrás del 9 en el esquema 4-2-3-1. Se notó en los minutos que estuvo en la cancha que no es la mejor posición para Ramírez, quien suele desequilibrar jugando por las bandas.

Otro jugador que podría jugar en el lugar de Amaral es el juvenil Santiago Rodríguez (se encuentra participando del Mundial sub 20 en Polonia), pero quedó demostrado que su verdadero potencial fluye con mayor naturalidad cuando aparece por los costados. “Santi es una de las variantes que podemos tener, sé que a Santi le gusta mucho jugar por adentro y es una posición que puede andar por ahí, pero debemos buscar alguien con velocidad por fuera porque Santi nos da eso. Si viene gente desnivelante bienvenidos sean, si no, nos quedamos con lo que tenemos”, dijo Gutiérrez.

Además, es posible que ingrese en el mercado de transferencias si Nacional recibe una buena oferta.

Después no hay otro jugador en el actual plantel que pueda cumplir con la función de enganche. Si bien contra Cerro Largo jugó Sebastián Fernández en esa posición, ni él ni Gonzalo Castro tienen la explosión de Amaral.

Entonces, si Lorenzetti no lo convence y no llega un refuerzo de real valía, otra opción es cambiar el libreto de juego. Dejar el 4-2-3-1 y pasar a jugar, por ejemplo, con un 4-4-2. Ahí sí cuenta con futbolistas de distintas características de mitad de cancha hacia adelante para generar fútbol por las bandas y para acompañar a Gonzalo Bergessio en el área.

O el 4-3-3 que utilizó frente a Cerro Porteño de visitante, con Fernández, Bergessio y Ramírez en ataque.

La próxima semana, después que termine el Apertura, habrá una reunión entre el presidente José Decurnex, el vicepresidente Alejandro Balbi, el mánager Iván Alonso y el técnico Gutiérrez a fin de delinear el trabajo del segundo semestre y ver qué posibilidades hay de reforzar el plantel, de acuerdo a los requerimientos del entrenador.