Las opciones de Jona Rodríguez, Cepillo González, Abaldo y Varela en Peñarol; lo que dijo Edgardo Lasalvia

El representante de futbolistas Edgardo “Chino” Lasalvia analizó las opciones de llegada y de salida de Peñarol de jugadores con los que trabaja, de cara al próximo período de pases.

El empresario se refirió a las situaciones de Jonathan Rodríguez, Guillermo Varela y Matías Abaldo, sobre las posibilidades de que lleguen al carbonero, y de Franco “Cepillo” González, por la posibilidad de que deje el club.

Sobre este último jugador, que llegó a mitad de año a Peñarol dijo que se definirá su futuro cuando termine el Campeonato Uruguayo

“Es difícil. Tengo varios sondeos y una oferta arriba de la mesa que ya había tenido. Lo estamos trabajando”, expresó a 100% Deporte de radio Sport 890.

LEONARDO CARREÑO

El Cepillo González

"Si Peñarol sale campeón vamos a tratar de sacarlo sea como sea y si no es campeón le preguntaré a Diego Aguirre si piensa contar con él", agregó.

”Las mujeres, el semáforo… Peñarol es Peñarol”

Lasalvia fue consultado por si al Cepillo González lo había afectado o “comido” el contexto de Peñarol

“Lo comió un poco Peñarol”, dijo. “Peñarol es un mundo, estar en Peñarol, la repercusión que tiene Peñarol, en las redes sociales pasar de 2.000 seguidores a 100.000, las mujeres, el semáforo… Peñarol es Peñarol”, comentó.

“Lamentablemente yo estuve unos días internado, estuve un poco de distancia con él, y eso hizo que él no viera alguna situación como tendría que haberla visto y hablo de dormir temprano, de no escuchar la radio, de no ver las redes… Es complicado eso. Pero lo quiere todo el mundo. Si me lo das a elegir lo elijo siempre. El Cepillo va a demostrar”.

Jonathan Rodríguez

Lasalvia se refirió a la situación de Jonathan Rodríguez y descartó su llegada a Peñarol por motivos económicos.

Jonathan Rodríguez

“El único que está descartado es Jonathan Rodríguez porque América (de México) me bajó la persiana, me dijo que si no llevaba US$ 6 millones iba a ser difícil. Y obviamente no los tenemos”, señaló.

Matías Abaldo

Sobre Matías Abaldo, el campeón del mundo sub 20 que juega en Gimnasia y Esgrima de La Plata, dijo: “Lo de Abaldo lo voy a trabajar ni bien termine la definición que juegan con Gimnasia el viernes, partido que voy a asistir a apoyar al jugador, con Colón. Si gana Gimnasia se queda en la A y si pierde se va a la B. si se va a la B ya tengo un grupo inversor muy interesado en comprar los derechos económico y ahí veremos si Peñarol es su mejor destino o qué hacer con él”.

Abaldo y su gesto para el Chino Lasalvia

Guillermo Varela

Con respecto a Guillermo Varela, señaló que el lateral está interesado en volver a Peñarol.

Instagram

Guille Varela

“Guille tiene muchas ganas, tiene un año más de contrato con Flamengo y eso va a perder del técnico, de Tite. Esa es la realidad”.

Facundo Torres

Lasalvia también habló sobre Facundo Torres, quien no suena para volver a Peñarol, pero que es un jugador al que representa.

Facu Torres en Orlando

“En Orlando City quieren cerrar la renovación con él hoy mismo. Hay ofertas de Inglaterra, Rusia y Holanda por él. Él quiere crecer pero en Orlando es feliz, tiene su casa, con su señora Abril, su beba recién nacida. Están muy cómodos ahí. Vas por Orlando y ves la publicidad de Facu en la ruta. Él está muy bien instalado y se maneja muy bien con el inglés”.