Las opciones que baraja Larriera para armar el equipo ante River en Paraguay

Peñarol jugará este martes a la hora 19:15 contra River Plate de Paraguay en el Defensores del Chaco para intentar sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

A falta de dos fechas, Peñarol lidera con luz el grupo E y un empate le basta esta noche para conseguir una clasificación que a priori, porque solo clasificaba un equipo y por la presencia de Corinthians, parecía una empresa bastante complicada.

Las posiciones

Grupo E PTS PJ PG PE PP GF GC Peñarol 12 4 4 0 0 14 1 River Plate (Par) 7 4 2 1 1 4 5 Corinthians 4 4 1 1 2 3 6 Sport Huancayo 0 4 0 0 4 3 12

El entrenador Mauricio Larriera está obligado a realizar cambios con respecto al equipo que el jueves pasado goleó 4-0 a Corinthians.

Agustín Canobbio no viajó porque acumuló tres tarjetas amarillas, una con Fénix en la primera fase contra Montevideo City Torque, y dos con Peñarol.

¿Cómo lo sustituye? La primera opción es volver a la formación que jugó los primeros tres partidos de esta Sudamericana, es decir con Juan Acosta como lateral derecho y Giovanni González como extremo por la misma banda.

Staff Images / Conmebol

Maximiliano Pereira

La otra opción es que el sustituto sea Maximiliano Pereira, quien jugó como lateral derecho los dos primeros partidos de la Sudamericana, contra Cerro Largo.

Leonardo Carreño

Juan Acosta

Por rendimiento, Acosta parece sacarle ventaja a Pereira.

Así, el equipo jugará con Kevin Dawson; Juan Acosta, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez; Jesús Trindade; Giovanni González, Walter Gargano, Pablo Cepellini, Facundo Torres; Agustín “Canario” Álvarez.

Pero además, el DT podrá contar con David Terans, quien no jugó la semana pasada ante Corinthians porque presentó un cuadro febril. Fue hisopado y el resultado fue negativo de covid-19. No jugó por precaución ante el Timao. Fue al banco pero no entró.

AFP

David Terans

Seguramente sea titular esta noche, Pero, ¿quién sale? Una opción es que sea el sustituto de Canobbio y que se mantenga a González en el lateral. La otra opción es que salga Pablo Ceppelini, quien jugó desde el vamos ante Corinthians y lo hizo de buena forma.

Si juega Ceppelini, el sistema táctico que usará Larriera será 4-1-4-1 con Jesús Trindade como volante tapón y Walter Gargano y Ceppelini como internos. Ahí Terans y Facundo Torres jugarían como extremos. Contra Corinthians, Torres y Canobbio rotaron posiciones aproximadamente cada 10 minutos.

El problema es que Terans no siente tanto la posición de extremo ya que es un mediapunta, ideal para jugar por detrás de la referencia neta de ataque, Agustín Álvarez Martínez, y conectar con los extremos, sobre todo con Torres que mete muchas diagonales. Si Terans juega en su posición natural saldrá Pablo Ceppelini. y el equipo volverá al sistema que utilizó en sus primeros cinco partidos de Copa, el 4-2-3-1. Jugarían Kevin Dawson; Juan Acosta, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez; Jesús Trindade, Walter Gargano; Giovanni Gonzalez, David Terans, Facundo Torres; Agustín “Canario” Álvarez.

También viajaron el golero Jhonatan Lima, los zagueros Carlos Rodríguez y Rodrigo Abascal, el lateral izquierdo Valentín Rodríguez, los volantes centrales Damián Musto, Agustín Álvarez Wallace y Gonzalo Freitas, el volante externo Franco Martínez, y los delanteros Nicolás Schiappacasse y Ariel Nahuelpán. Este último había quedado afuera del banco contra Corinthians.

No viajaron tras haber contraído covid-19 Agustín Dávila y Máximo Alonso.