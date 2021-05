Fútbol > COPA SUDAMERICANA

Peñarol va a Paraguay con el invicto y quiere volver con la clasificación

El equipo de Mauricio Larriera se clasificará a los octavos de la Sudamericana solo con un empate y no quiere dejar pasar la chance; de lograrlo, se asegurará US$ 500.000 más que se suman a los US$ 900.000 recibidos