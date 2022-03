Las similitudes entre el discurso de Martínez en 2019 y Pereira en 2022 y el desmarque de Cosse

Daniel Martínez y Fernando Pereira fueron, desde lugares distintos, los encargados de saltar a la cancha y dar la cara en dos ocasiones distintas en las que los resultados electorales preliminares marcaban una ajustada desventaja para el Frente Amplio. Al primero le tocó en 2019, como protagonista de la campaña hacia la Presidencia, y al segundo este domingo, cuando el No aventajaba al Sí y la posibilidad de que se revocaran 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración parecía mínima.

Aunque el escenario no fue el mismo, sus discursos tuvieron un eje en común: ninguno de los dos asumió la derrota en el discurso inmediatamente posterior a que se conocieran los primeros resultados.

Cuando Martínez tomó el micrófono y se dirigió a sus militantes cerca de la medianoche del domingo 24 de noviembre de 2019, Luis Lacalle Pou, entonces candidato por el Partido Nacional, lo aventajaba por alrededor de 30 mil votos. Restaban contar apenas 35.262 observados, lo que suponía que la amplía mayoría de esos sufragios debían ir para el frenteamplista para que la tendencia se revirtiera.

Consciente de que los números no le daban para retener el gobierno, y luego de una primera vuelta en la que quedó golpeado por el resultado, el excandidato subió al escenario eufórico, arengando a los seguidores: "Hablamos con la Corte y no se va a terminar, quedan todavía algunos votos por contar, pero la diferencia no va a ser superior a lo que son los votos observados, por lo que hay que esperar todavía para saber el resultado final", expresó.

Pereira, por su parte, se alistaba para dirigirse a quienes apoyaron la derogación sobre las 22.15, luego de que Mariana Poimés, de Cifra, anunciara minutos antes en Telemundo que, en base a los datos procesados por la Corte Electoral, el SÍ ya no tenía chances de llegar al 50% + 1 de los votos para derogar los 135 artículos de la LUC. La diferencia en este caso era mayor que en 2019 porque los votos en blanco contaban a favor del No. Sin embargo, Pereira habló de empate técnico.

“A esta hora nadie sabe quién ganó, a esta hora hay empate técnico, a esta hora los uruguayos demostramos que la mitad estamos de este lado”, afirmó el presidente del Frente Amplio en la explanada de la Intendencia de Montevideo.

Ambas figuras dieron señales de optimismo, pese a la adversidad de los números. Mientras Martínez subió golpeándose el pecho y saltó al estrado con una bandera a sus hombros, Pereira optó por hablar con el puño alto y repetir el gesto al final de su oratoria.

“La mitad creemos que esta ley es mala, que es impopular. ¿Qué gobernante no escucharía a una mitad con atención?”, expresó el presidente del FA.

Diego Battiste

Carolina Cosse, intendenta de Montevideo, con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio

Si bien no reconoció la derrota, dio indicios de que el resultado era desfavorable: "No sé cómo explicarán ahora los que creían que era un referéndum contra el gobierno el poco apoyo que han tenido. (...) Con todo el poder, con todos los medios, con toda la estructura a su favor les hicimos un partido parejo, y con 15 minutos más seguro se lo ganamos, seguro se lo ganamos".

Martínez fue por la misma línea aquel domingo: "Me mandaron un mensaje con una frase recién: ‘Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas’”, dijo e indicó que quedaba "claro" que ninguna de las fuerzas políticas llegaría al 50% de los votos en el balotaje. "Lo que indica que tenemos la tarea histórica de buscar entendimientos que nos permitan pensar en un solo país, en un solo Uruguay, gobernar para la gente".

El expresidente del PIT-CNT cerró su discurso con el cántico "el pueblo, unido, jamás será vencido", que también estuvo presente durante el discurso de Martínez, quien fue interrumpido varias veces por el público.

Los discursos se parecieron hasta en la duración: el del expresidenciable duró 10 minutos y el del actual presidente del Frente Amplio algo más de 11.

La diferencia, sin embargo, fue que en la misma noche el Comando por el Sí reconoció la derrota mientras que el Frente Amplio esperó hasta que terminara el escrutinio departamental, varios días después, para asumir la derrota.

El desmarque de Cosse

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, buscó diferenciarse este lunes de Pereira al asumir categóricamente la derrota en las elecciones. Según dijo, el resultado debería ser un llamado de atención al Frente Amplio para no "mirar para adentro" y dedicarse a trabajar con las organizaciones de la sociedad civil.

Diego Battiste

Martínez fue electo intendente de Montevideo en el período previo al triunfo de Carolina Cosse

Según Cosse, el pizarrón de este domingo "tiene que llamar al Frente Amplio a fortalecer, de manera contundente, los lazos con las organizaciones sociales, con la gente, a dejar de mirar para adentro, mirar para afuera y actuar. Y, sobre todo, a estar siempre del lado de la gente más vulnerable", comenzó diciendo.

"Yo opino que la aplicación de la LUC le va a hacer mal a Uruguay, pero ganó el No, así que va a seguir aplicándose. En ese ánimo, como creo que le va a a hacer mal a Uruguay, más que nunca tenemos que estar del lado de la gente y de los más vulnerables" insistió.

Previo al discurso de Pereira, Cosse valoró la instancia democrática a través de su cuenta de Twitter: "Más allá del resultado que se termine dando, qué lindo es vivir en un país con democracia plena, donde el pueblo tiene la rebeldía de querer ser parte de la construcción de su futuro. Arriba quienes lucharon, quienes luchan y lucharán por un Uruguay mejor cada día. Hay que seguir", escribió.