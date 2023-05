Las subas de las tasas de interés para frenar la inflación le ponen presión a bancos y gobiernos

La decisión sincronizada de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y el Banco Central Europeo (BCE) de elevar un 0,25 por ciento sus tasas de referencias llevándolas a los niveles más altos de las últimas dos década ya impacta sobre las instituciones privadas del sistema financiero y promete traer serios dolores de cabeza a los gobiernos de todo el mundo.

La hoja de ruta que busca enfriar la economía para alcanzar una la meta de inflación anualizada al 2%, nivel que los economistas consideran neutro, duplicará hacia 2025 el costo de la deuda pública a nivel global y, en lo inmediato, agrava los desbalances entre activos y pasivos de los bancos al perder valor los bonos del Tesoro estadounidense y otras inversiones.

Tras los colapsos de las entidades estadounidenses Silicon Valley Bank, Signature Bank y Slivergate, y la incautación estatal y posterior venta del First Republic al JPMorgan, otra institución ingresó en zona de turbulencia. Se trata del PacWest, cuyas acciones se derrumbaron un 50% poco después que la FED y el BCE anunciaran sus respectivas subas.

El desplome se verificó pese a que el banco californiano trató de calmar a sus inversores y clientes en la previa a la apertura de los mercados señalando que sus depósitos crecieron desde las primeras tensiones en el sector, registradas en marzo pasado, y que está negociando con potenciales inversores una inyección de capital o, en última instancia, una venta de sus activos.

"El banco no registró fugas de depósitos a un nivel fuera de lo ordinario tras la venta de First Republic el lunes pasado. Nuestro capital y liquidez disponible siguen siendo sólidos y exceden nuestros depósitos sin asegurar", indicó PacWest a través de un comunicado que no consiguió disipar los temores.

No obstante, por el momento, la posibilidad de una venta quedó descartada por la ausencia de interesados. La razón es sencilla: el comprador debería asumir fuertes pérdidas en algunos de los préstamos concedidos. No obstante, y más allá del caso particular del PacWest, los expertos señalan que las crecientes tensiones que exhibe el sistema financiero estadounidense se deben a la falta de liquidez.

El problema está presente en las hojas de balances de muchos bancos como consecuencia de un desajuste entre los activos y pasivos. Según los expertos, las entidades han apostado en bonos a largo plazo del Tesoro estadounidense y otras inversiones, activos que perdieron gran parte de su valor por las subas de las tasas, situación que, a su vez, los obliga a pagar más en intereses a sus depositantes.

Otro punto que alimenta el temor es que suelen tener una gran cantidad de clientes con depósitos superiores a los US$ 250.000; es decir: por encima del tope asegurado por el gobierno, algo que impactó en el caso del Silicon Valley Bank, pero que no afectaría en principio al PacWest, que según reportó tiene un 75% de sus clientes asegurados.

La propia FED, en un informe publicado el viernes último, reconoció que tardó demasiado en reconocer los efectos de las subas de las tasas en los bancos, al tiempo que prometió “refinar” sus normas reguladoras. Sin embargo, PacWest no es único banco en dificultades. En la primera jornada financiera tras las alzas decididas por la FED y el BCE, también cayeron con fuerza las acciones del Western Alliance, el Comerica y el Zions Bancorp.

La lista de bancos en problemas es larga. Otro de los grandes afectados es First Horizon, luego de anunciar que se cayó su venta al banco Toronto-Dominion, el segundo más grande de Canadá en una operación de US$ 13,4 millones que se comunicó a principios del año. Ambas entidades argumentaron que decidieron dar por cerrada la transacción por la "incertidumbre" del Toronto-Dominion a la hora de obtener la aprobación por parte de la autoridad regulatoria.

Frente a la situación, muchos analistas y medios especializados redoblaron sus cuestionamientos a los reguladores estadounidenses. Uno de los pedidos señala que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) debería aumentar el tope para los depósitos asegurados con el objetivo de brindar tranquilidad a los depositantes.

Pese al nerviosismo, el presidente de la FED, Jerome Powell, dijo tras anunciar el nuevo aumento de las tasas que el sistema bancario está "sano y resistente". No es la opinión de muchos. "Pese a los esfuerzos de Powell para calmar al mercado, no hay nada que sugiera que la crisis bancaria finalizó", opinó el analista de mercado de KCM Trade, Tim Waterer, quien consideró que el comunicado de PacWest "ofrece poco en términos de confianza".

Por su parte, Brandon King, analista de Truis Securities, opinó que "los balances del primer trimestre y la normalización de las corridas debió haber aminorado la preocupación", al tiempo que consideró que las pérdidas de los últimos días "reflejan un temor mayor que el justificado".

En cuanto a las derivaciones macroeconómicas en Estados Unidos, el expresidente de la FED de Dallas Robert Kaplan afirmó que la crisis no terminó porque aún falta la etapa "más seria", en referencia al momento en que los bancos comenzarán a restringir el acceso al crédito a empresas y hogares. Un panorama sombrío de cara a un crecimiento de apenas del 0,3% en el primer trimestre con respecto al trimestre anterior, y de un avance de sólo el 1,1% en la comparación interanual.

¿Otra bomba de tiempo?

A las tensiones del sistema financiero se suma el costo de la deuda soberana a nivel mundial, que se duplicará en los próximos tres años como resultado de las subas de tasas de los principales bancos centrales del mundo, lo que a su vez aumentará las presiones sobre los gobiernos, según el grupo de gestión de activos londinense Janus Henderson.

Los cálculos de la multinacional con sede en Londres señalan que “los costos en concepto de intereses alcanzarán US$ 2,8 billones para 2025, lo que limitará las inversiones públicas en áreas económicamente productivas” y hará que los gobiernos sean aún más dependientes de los mercados de bonos, incrementando así las posibilidades de fricciones entre los Estados y los inversores.

Según el director de ingresos fijos de la consultora, Jim Cielinski, la decisión del gobierno británico de revertir una serie de recortes en los impuestos, que derivó en fuertes tensiones financieras con los fondos de pensiones, y el actual debate en el Congreso estadounidense sobre el límite de deuda son ejemplos de que “el gasto deberá mantenerse a raya” para conformar a los mercados.

En otras palabras: no habrá peor momento para endeudarse que en los próximos años. Esta situación contrasta con la era de tasas ultra bajas, deuda a bajo costo y de programas de compras de bonos por los bancos centrales, la hoja de ruta que caracterizó la década posterior a la crisis financiera de 2008 y que tuvo como mayor exponente la política ejercida durante la pandemia.

Ahora, los bancos no sólo suben las tasas, sino que también se desprenden de sus tenencias en bonos. Por lo pronto, y según el índice que elabora Janus Henderson, los costos en concepto de intereses por la deuda pública crecieron un 21% en 2022, el mayor porcentaje desde 1984, al mismo tiempo que la masa total de deuda soberana creció un 7,6% hasta un récord histórico de US$ 66,2 billones.

“Pasamos por casi dos décadas de un gran endeudamiento que no impactaba mucho en las tasas de interés. Esa etapa terminó y el problema fiscal será probablemente uno de los que definirán la próxima década”, estimó Cielinksi. Además, consideró que, una vez que los bancos centrales recorten sus tasas, las dejarán en un punto de equilibrio más elevado que los pisos adoptados en los años recientes.

(Con información de la agencia de noticias AFP)