Leal dijo que no quiere seguir en política el año que viene

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, aseguró que no quiere dedicarse a la política en 2020 y que su deseo es volver a dar clases.

“No participo en la campaña. Soy funcionario, estoy trabajando, pienso terminar el trabajo en los próximos meses y dedicarme a la vida académica”, afirmó Leal este lunes en el programa Fuentes Confiables de radio Universal.

Sin embargo, en la interna del Frente Amplio (FA) Leal es visualizado como un proyecto de ministro del Interior en un eventual cuarto gobierno del oficialismo. Aunque todavía están lejos de detenerse en nombres para un gabinete, los dos principales candidatos del partido de gobierno –Daniel Martínez y Carolina Cosse– ven en Leal una figura con la que bien podrían contar en su equipo y no dudan en resaltar su línea de trabajo dentro de la cartera cada vez que se les consulta por la seguridad.

Hoy en día, el jerarca se define como “independiente” dentro de la orgánica de la coalición de izquierdas y El Observador ya había adelantado que iba a mantener ese perfil de cara a las internas, sin aparecer en ninguna lista.

Leal se inició en política a través del Frente Juvenil del MLN pero luego cultivó un perfil independiente en la izquierda. En las elecciones de 2014 integró la lista 711 de Raúl Sendic –tanto en las internas como las nacionales–, y unos meses después fue candidato a primer suplente de Lucía Topolansky en las departamentales que la actual vicepresidenta perdió con Daniel Martínez.

El sociólogo, que integró la comisión programática del FA que elaboró las propuestas de la fuerza política en materia de seguridad y convivencia, ha conversado sobre esos temas con los precandidatos y si bien niega que alguien le haya propuesto concretamente ser ministro, había manifestado que estaba dispuesto a aportar lo suyo en caso de encontrarse con un proyecto que comulgue con su visión.

Pero ahora, según confirmaron fuentes de su entorno, el jerarca de la cartera de seguridad cambió de opinión. Quiere "salir del radar" y "rearmar" su vida, luego de un ciclo de años de trabajo al frente del organismo con mucha exposición mediática, al asumir la coordinación de los Operativos Mirador que se despliegan desde fines de 2017 en barrios de contexto crítico y que tienen por objetivo desarticular el narcotráfico y debilitar a bandas de delincuentes que extorsionan a los vecinos.

Comisarías

Leal también rechazó que hubiera necesidad de devolver a las comisarías el rol preponderante que tenían antes de la gestión del ministro Eduardo Bonomi, quien a partir de 2011 llevó adelante una serie de reformas con el objetivo de “modernizar” a la policía. Como parte de esa reforma se hizo un reordenamiento a nivel administrativo y operacional que a su vez creó las Zonas Operacionales de Montevideo que han centralizado en cuatro áreas las investigaciones y el patrullaje que antes estaban a cargo de las seccionales.

Ahora, ese cambio estructural es cuestionado en la mayoría de los programas de gobierno de los partidos de la oposición, y a ese punto también se refirió Leal en el programa radial.

“En primer lugar, las seccionales policiales no dejaron de existir en algunos lugares, sino que se ampliaron, incluso en Montevideo hay una nueva seccional, la 25”, dijo el jerarca y asesor de Bonomi.

Pero además, Leal dijo que las comisarías siguen siendo un lugar de referencia para las personas y la comunidad de los barrios y explicó los cambios y evoluciones que se vieron en el modelo del patrullaje. “El mundo ha cambiado en los últimos 20 años, hace 20 años no había celulares y ahora hay Whatsapp y otras cosas, hace 20 años había videoclubes y ahora hay Netflix, había tecnologías que no permitían hacer ciertas cosas”,dijo y agregó: “Cuando la tecnología se incorpora fuertemente se pueden hacer cosas que antes no se podían hacer”.

Cuando se le preguntó sobre el contacto del comisario con los vecinos, Leal respondió que el comisario debe basarse en las evidencias y además, tener contacto con las personas. Remarcó también que la policía comunitaria es relevante e insistió en que hay que fortalecer el personal para que hagan ese trabajo de cercanía.