Legisladores de Cabildo Abierto se reúnen por primera vez: quiénes son y qué hacen

Este viernes a las 18 horas, en la sede de Cabildo Abierto, los legisladores electos del partido se reunirán por primera vez. Con el triunfo de Luis Lacalle Pou confirmado, Guido Manini Ríos, uno de los socios del candidato blanco en la coalición de gobierno, se abocará en estos meses a trabajar en la agenda de Cabildo Abierto, para que los tres senadores y 11 diputados puedan impulsar estas ideas desde el Parlamento.

"Va a ser una reunión netamente de trabajo, estoy seguro de que vamos a salir de ahí con muchos deberes. Los talleres de formación legislativa van a arrancar la próxima semana", contó a El Observador Rodrigo Albernaz, diputado electo de Salto. Aunque cada legislador de Cabildo Abierto tiene sus propias ideas e iniciativas, Albernaz dijo que tiene "bajas expectativas de poder encararlas" antes que los temas contenidos en el programa de gobierno del partido.

De hecho, si bien durante la campaña tuvieron "muy pocos lineamientos generales", los candidatos a la diputación por ese lema tuvieron "una orden directa de no salirse del discurso de Manini". Y cuando Martín Sodano, futuro representante de Montevideo, dio una entrevista a Búsqueda en la que dijo "si te gustó, bancátela" para marcar su posición sobre el aborto, el general retirado llamó a cada uno de ellos para pedirles que no concedieran entrevistas hasta después del 24 de noviembre, cuando se celebró el balotaje.

Las declaraciones de Sodano no cayeron bien a sus futuros compañeros de bancada, quienes entendieron que los términos en que se expresó no representaban a Cabildo Abierto. En diálogo con El Observador, Elsa Capillera reconoció que "estuvo mal" y en una entrevista con Búsqueda agregó que "de ninguna manera" cree que haya mujeres que usen al aborto como un método anticonceptivo, como había dicho Sodano.

"Hasta los que piensan las ideas que él defiende se enojaron, porque la idea fue muy de bar. Yo no lo conozco a él y no apruebo esa forma de expresarse", aclaró Albernaz. "Temas tan delicados como el aborto y los derechos adquiridos son serios. Hay que tomarlos seriamente, porque hacen a nuestra cultura y a nuestra proyección cultural", explicó. Manini Ríos, por su parte, consideró que Sodano no tuvo “ningún ánimo ofensivo” al expresarse de esa forma, aunque dijo que no está en sus planes modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Al lanzar su candidatura, el excomandante en jefe del Ejército prometió la "oxigenación" del sistema político. Pocas personas entendieron qué quiso decir. El diputado electo de Salto, no obstante, entiende que se refería a la inclusión de personas sin trayectoria política al sistema.

Padre primerizo de 31 años, dedicado a la actividad comercial, antes de entrar a Cabildo Abierto Albernaz se había enfrascado en la creación de una organización social antes de entrar a Cabildo Abierto. "Queríamos generar conciencia social, porque había ciertos temas que nuestros legisladores no nos estaban representando", explicó. Sin embargo, cuando escuchó a Manini Ríos hablar de la "crisis sociocultural", por primera vez se sintió representado.

Camilo dos Santos

"Somos personas idealistas. La gente de Cabildo, por lo menos en un principio, es la más pura, la mejor intencionada", valoró Albernaz. En el discurso de Manini Ríos, ese idealismo se encarnó en referencias al ideario artiguista. Capillera lo resumió en tres valores: "patria, familia y religión".

Albernaz entiende que es fácil conectar con las valores que sustentan el ideario artiguista. En este sentido, señaló: "La esencia de nuestros ideales es el artiguismo, creemos ser la mayoría silenciosa, los que no queríamos participar en política porque la teníamos mal conceptuada. El ejercicio político lo veíamos como algo corrupto, pervertido".

Aun así, Albernaz reconoció que entre los integrantes de Cabildo Abierto hay "personas que piensan muy diferente". El legislador electo se mostró a favor de fundar sectores dentro del partido: "Creo que es lo que tiene que pasar, dentro de Cabildo Abierto hay muchas corrientes y gente que piensa muy distinto", aseguró. Asimismo, reconoció que "aunque tendría que conocerlo más", "por lo que (sabe)" de Sodano no estarían en el mismo sublema.

Después de la reunión de este viernes, los legisladores electos comenzarán un curso intensivo "para evitar votar mamarrachos" en el Parlamento, en palabras de Manini Ríos. Según supo El Observador, estas capacitaciones estarán a cargo de varios expertos, entre ellos el diputado electo Eduardo Lust, profesor grado cuatro de derecho constitucional.

El excordinador de campaña, Rivera Elgue, a su vez, dijo que el partido está explorando la posibilidad de firmar un acuerdo con una universidad para profundizar en los contenidos de las capacitaciones.

Los temas que tratarán serán la estructura del Poder Legislativo, su función, los reglamentos por los que se rigen ambas cámaras, técnicas argumentativas y redacción de proyectos de ley. Lust a su vez contó que invitará a los catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República a dar clase junto a él. No obstante, todavía no le hizo la propuesta a ninguno de sus colegas.