Talvi, sobre Manini: "No precisamos mesías que vengan a oxigenar la democracia"

El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, volvió a hacer hincapié en la "renovación de los liderazgos" dentro del Partido Colorado, luego de ganar las internas de su partido con el 54% de los votos. Este lunes, el economista se refirió a la futura coalición que "necesariamente" debe formarse para las elecciones nacionales de octubre.

"Nuestro electorado es predominantemente de centro. Le ofrecemos a la futura coalición otro proyecto de país para que tenga una confiabilidad necesaria", dijo en Informativo Sarandí. Talvi entiende que con el Partido Nacional y el Partido Independiente hay temas en común, por ejemplo, la transformación educativa. "Nos hemos pronunciado a favor de Eduy21, con algunos matices, que es una base muy buena para empezar a conversar con entendimiento entre las distintas corrientes que podemos formar la coalición", sostuvo.

Consultado acerca de la posibilidad de integrar a la coalición a Cabildo Abierto –partido encabezado por el excomandante Guido Manini Ríos– Talvi explicó que hay temas de "conformación de mayorías y afinidad", en las que el el flamante partido que se impuso como cuarta fuerza en las elecciones, no tendría lugar. "No sé que piensa Cabildo Abierto en la mayoría de los temas. Sé que Manini ha dicho que los venezolanos tienen que ir al banco de suplentes o que son ciudadanos de clase b. También dijo que él viene a oxigenar la democracia", y agregó que después de la jornada de este domingo "no hay nada que oxigenar". Además, destacó el gesto del presidente Tabaré Vázquez de llamar a todos los candidatos para felicitarlos.

"No precisamos mesías que vengan a oxigenar nuestra democracia", aseguró y agregó: "Es un partido nuevo, queremos ver qué opinan, en la mayoría de los temas no tienen opinión porque no tienen programa".

La fórmula "en un tiempo"

A diferencia de lo ocurrido con el Partido Nacional que en la misma noche conformó la fórmula presidencial para competir en octubre, Talvi se tomará "un tiempo" para hablar con los otros candidatos que compitieron en la interna colorada –Sanguinetti y Amorín Batlle– para decidir "de manera consensuada".

Por su parte, el exmandatario dijo estar dispuesto a ser vicepresidente. "Donde me mande el partido voy. Depende de él ahora”, expresó este domingo en referencia a Talvi.