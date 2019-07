Manini Ríos pisó fuerte y Cabildo Abierto se impuso como cuarto partido en las internas

En la puerta solo estaba Javier, recostado, fumando un cigarrillo que alguien había tirado a la vereda antes de entrar a la sede de Cabildo Abierto, sobre la calle Constituyente. Javier* dio una calada honda al cigarrillo, sin prisa, acostumbrado a la temperatura helada del invierno montevideano: desde hace varios años vive en la calle, buscando cobijo “de techo en techo”. “Soy pobre, pero bien, estoy prolijo. Jamás recibí asistencia del Mides, ese aguantadero de ñoquis que gasta más plata en sueldos que en dar ayuda”, dijo.

Javier —cuarenta y pico de años, de pelo corto y canoso— se había acercado este domingo a la sede de Cabildo Abierto atraído por las propuestas del único precandidato presidencial, el general retirado Guido Manini Ríos. Le gusta que “quiera poner a trabajar a los jóvenes” y que “dé pelea contra la inseguridad”.

Sin embargo, al mediodía también había estado en la Casa del Partido Colorado, porque dudaba si votar a Julio María Sanguinetti en octubre, en caso de que ganara la interna colorada. En diálogo con El Observador, Javier señaló hacia su pecho y dejó al descubierto un prendedor rojo que rezaba “Sanguinetti presidente”. “Era 1989, yo estaba en el liceo 20. Era dirigente sindical y peleaba con todos mis compañeros, defendiéndolo, porque me decían que tenía las botas puestas”, rememoró.

Si hubiera que hacer una caracterización de los votantes de Cabildo Abierto, Javier sería un gran candidato: varón, entrado en años, de pocos recursos, exvotante del Partido Colorado y con una preocupación marcada por la seguridad pública, según el consenso de los politólogos consultados.

Sobre la hora 19, los cerca de 50 militantes presentes en el local esperaban pacientes por la llegada de Manini Ríos. Eran en su mayoría personas de más de 50 años, que se agruparon en torno al televisor para confirmar que Cabildo Abierto hubiera recibido los 500 votos que habilitarían la participación del partido en las elecciones de octubre. Cuando la presentadora anunció el cierre de los circuitos electorales y el primer voto escrutado que se vio en pantalla era para Óscar Andrade, el precandidato frenteamplista que quedó en segundo lugar en la interna partidaria, uno de los cabildantes —que estaba en la sede desde las seis de la mañana— respondió al monitor con abucheos.

Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou, Ernesto Talvi y Edgardo Novick pronto se coronaron como candidatos de sus partidos, pero el excomandante en jefe del Ejército aún estaba ausente. Al votar al mediodía en la Universidad ORT de Mercedes y Cuareim, en el Centro, Manini Ríos se había mostrado optimista y dijo que esperaba recibir “miles de votos”. “Estamos convencidos de que nuestro partido de aquí a octubre va a ser protagonista en el proceso electoral”, manifestó. Horas después, el sondeo de proyección de escrutinio de Factum, el único que mostró resultados de partidos menores, le dio la razón: ese objetivo fue más que superado al estimar en 4,1% del total de votos emitidos en las internas a su partido.

Manini Ríos pasó la tarde del domingo recorriendo cuatro locales del lema, ubicados en Carrasco, el Centro, Cerrito de la Victoria y Paso Carrasco. Lo hizo sin su familia, ya que sus hijos, de 30 y 27 años, al igual que su esposa, Irene Moreira —que hasta hace pocos días era edil departamental por el Partido Nacional en Artigas—, se encontraban en este departamento para poder votar, porque sacaron allí la credencial cívica.

Justamente, el comando de campaña estimaba que en Artigas y en Durazno Manini Ríos habría "robado la votación", según dijeron a El Observador. En un cuarto contiguo a donde se encontraban los militantes, el núcleo más cercano al precandidato se encerró para hacer cálculos de cuántos sufragios podría haber recibido la agrupación, que recién fue fundada en enero.

En la sala principal se escucharon varios "¡pah!" en referencia a la ventaja que Lacalle Pou sacó sobre Juan Sartori y hubo quienes rieron con malicia cuando en la transmisión televisiva anunciaron que Talvi casi había duplicado la cantidad de votos de Sanguinetti, pero el referente de Cabildo Abierto seguía sin aparecer. Recién lo hizo veinte minutos después de lo anunciado: a la hora 21.20.

Entró solo y saludó individualmente a los militantes presentes, con un beso, un abrazo o un apretón de manos. Acto seguido, se recluyó junto a sus asesores y coordinadores de campaña en una habitación aledaña y no salió sino hasta una hora más tarde, cuando Sartori acababa de finalizar su discurso de derrota. "¡Vamos, que me pongo nervioso!", se animó a apurar el más osado de sus simpatizantes.

Un reconocimiento a la "enorme militancia" de Cabildo Abierto

Manini Ríos no dio un discurso de celebración: simplemente se limitó a responder las preguntas de los periodistas presentes. "Creo que (los resultados) son la confirmación de la fuerza que tiene este partido nuevo, Cabildo Abierto, una fuerza que hace menos de tres meses que está en esta carrera electoral y que ya se posiciona, sin duda alguna, como la cuarta fuerza electoral", expresó, y agradeció a "la enorme militancia" del partido.

También dijo que habrá que esperar a fines de julio para conocer el nombre de su compañero de fórmula, porque la convención nacional de Cabildo Abierto —que tiene la tarea de designar al candidato a la Vicepresidencia— recién se reunirá entonces. A su vez, adelantó que su estrategia para octubre será “seguir hablando con la gente y difundir el mensaje”, porque, más que promesas electorales, las propuestas del partido “son compromisos de gestión”.

Consultado sobre una eventual coalición con los partidos opositores, Manini Ríos dijo que no se quiere “atar a nada”, porque la única opción que de momento está sobre la mesa de Cabildo Abierto es la Presidencia. “Vamos a tratar de hacer llegar nuestras propuestas desde el lugar que la ciudadanía nos mande. Si es necesario conversar con otros partidos, lo haremos llegado el momento, pero por ahora nuestras propuestas son independientes, no pensamos en coaliciones; por eso empezamos esta carrera política en forma totalmente independiente. No nos vamos a atar a ningún proyecto más que el nuestro", explicó.

La semana pasada, en un acto celebrado en Canelones, el líder de Cabildo Abierto vaticinó que en las elecciones de octubre los uruguayos “van a castigar al Frente Amplio” con su voto, para poder lograr cambios impostergables.

El ascenso del general

La llegada de Manini Ríos a la arena política fue vertiginosa. El general retirado lanzó su candidatura a comienzos de abril, cuando aún no se había cumplido un mes desde que el presidente Tabaré Vázquez lo cesó como comandante en jefe del Ejército, por cuestionar la actuación del Poder Judicial en los casos que investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985).

En el acto de lanzamiento de su candidatura, celebrado el 3 de abril, Manini Ríos hizo una defensa acérrima del Tribunal de Honor que juzgó a los represores José Nino Gavazzo, Jorge “Pajarito” Silveira y Luis Alfredo Maurente, que, pese a que Gavazzo confesó haberse desecho del cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro en 1973, consideró que ninguno de ellos había dañado el honor del Ejército.

El excomandante aseguró entonces que la filtración de las declaraciones de Gavazzo provenían de aquellos que "desde siempre odiaron y quisieron destruir al Ejército Nacional y a las Fuerzas Armadas". "Se ha dicho que el Tribunal de Honor hizo algo así como encubrir a Gavazzo, cuando realmente hizo exactamente lo contrario", manifestó, provocando los aplausos del público.

No obstante, conforme pasaron los meses, el candidato tomó distancia de su bagaje castrense. En ocasiones lo trae a colación, pero en virtud de su capacidad para asumir la Presidencia. Hace un par de semanas, por ejemplo, en el programa Desayunos Informales (Teledoce) declaró lo siguiente:

"Yo creo que la carrera militar, y en particular los cargos que yo ocupé, están directamente relacionados con la política. Yo fui director durante casi seis años del Hospital Militar: vaya si habré estado en contacto con la política de salud. (...) Yo fui fundador del liceo extra edad y estuve varios años en institutos militares, habré estado decenas de veces reunido con autoridades de la educación, una y otra vez. Yo fui representante de Uruguay en varias áreas conflictivas del planeta, estuve directamente relacionado con lo que son las relaciones exteriores del país. Es decir, la política —en el sentido más amplio de la palabra— no me es ajena, no soy ningún outsider. Yo diría que de los candidatos a presidente actuales, muy poquitos tienen más experiencia política".

Sus propuestas

La seguridad pronto se convirtió en el centro del discurso de Manini Ríos. La creación de una cárcel de máxima seguridad custodiada por militares es la principal oferta para el electorado de octubre, siendo que el 61% de los votantes percibe que la inseguridad pública es el mayor problema del país, según la consultora Cifra.

El candidato de Cabildo Abierto también asegura ser el más preparado para devolverle a Uruguay los valores que él entiende que el país perdió. Dentro de este conjunto de valores perdidos se encuentran, según él, la cultura de trabajo y la noción de familia. “Nos resistimos a que el Estado ajeno a la familia se arrogue el derecho de enseñarle cualquier perversidad a nuestros hijos”, declaró recientemente, y agregó que los gobiernos frenteamplistas destruyeron a "la familia como autoridad” y propiciaron "todas las divisiones posibles”. Para Manini Ríos, "no es justo" que los uruguayos tengan que "pagar peaje" para que "otros exhiban su ideología enfermiza importada de otras latitudes".

* Javier es un nombre ficticio. El verdadero fue modificado para preservar su identidad.