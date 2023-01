Lenta recuperación forrajera enciende una luz amarilla en disponibilidad de ganado para faena

La preocupación en el mercado ganadero trasciende la coyuntura de valores actuales: la lenta recuperación forrajera enciende una luz amarilla acerca de la disponibilidad a mediano plazo de ganado para faena. En el mercado de granos las lluvias en Argentina influyeron a la baja en la cotización de la soja –que el martes alcanzó su mayor valor en siete meses– y el maíz. A la vez, la lana encadenó su cuarta semana consecutiva al alza.

La sequía golpea al mercado ganadero. Se frenó el impulso que traía el ganado gordo por falta de oferta en los primeros días del año, aumenta la presión por la falta de agua y la semana cierra con valores en baja.

Se mantiene una marcada disparidad entre plantas, con el abasto pagando más. Algún frigorífico con operativa de equipos kosher “se estira” para conseguir ganados pesados, especiales, y es donde se logran entradas más cortas.

Los precios de punta para el novillo van de US$ 3,30 a US$ 3,40 por kilo en cuarta balanza y no se concretan negocios por arriba de esa referencia, como sí hasta la semana pasada. La vaca cotiza entre US$ 3 y US$ 3,15 por kilo y la vaquillona entre US$ 3,30 y US$ 3,35 el kilo, principalmente traccionada por el abasto.

Aunque se ha registrado algún movimiento en la oferta, no hay una salida de ganado de volumen que se corresponda con la situación crítica de los campos, dijo Facundo Schauricht, de Zambrano y Cía.

Ante una situación forrajera muy complicada, preocupa la disponibilidad de oferta futura. “Todo el pasto que no se genere ahora, praderas, sorgo, todo lo que no caminen los ganados, va a ser ganado que después que llueva va a faltar”, comentó el operador.

Los números para encerrar no dan. “Estamos a un 10% de la capacidad que puede trabajar el corral”, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural el productor y acopiador Gastón Silva.

“Preocupa (…) no se ven animales gordos, no se ve disponibilidad de pasturas en ninguna parte del país. La pregunta es qué se va a faenar de acá a futuro”, subrayó. Para Silva, habría que pensar en un novillo a US$ 4,30 para que den los números de los corrales.

Juan Samuelle

La sequía impactará en la futura disponibilidad de una adecuada oferta de ganado para faena.

A la falta de agua se suman pocas señales externas que estimulen la demanda. “La industria sigue sin tomar posición a futuro, lo que demuestra que afuera está todo muy quieto”, comentó Silva. Por lo pronto, el precio de exportación de la carne vacuna fue de US$ 4.034 por tonelada la semana pasada, y marcó un promedio de US$ 3.815 en los últimos 30 días. En el arranque del año el valor de la tonelada exportada está 22% por debajo de los precios de un año atrás y lejos del pico de mayo de 2022, cuando superó los US$ 5.600.

En China hay pocos movimientos, previo a las celebraciones de Año Nuevo que comienzan este fin de semana. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicó un informe donde proyecta una recuperación de la demanda china por carne vacuna en 2023, con una mayor participación de Australia y Brasil frente a una menor oferta exportable de Estados Unidos, Uruguay y Argentina.

Aunque la faena repuntó la semana pasada frente a la anterior, con 32.421 vacunos, el volumen en el comienzo del año estuvo 43% y 29% por debajo de 2022 y 2021, respectivamente.

El mercado de reposición sigue en baja, con mucha cautela, dependiente del clima. Hay movimientos en la exportación en pie que impulsan los precios para terneros enteros. En los últimos días se reportaron propuestas de valores de hasta US$ 2,40 por terneros de 180 kilos por parte de una empresa exportadora. Fue la única categoría de reposición que subió en la grilla de ACG esta semana.

En lanares, como suele suceder, la oferta se reduce después de la zafra de fin de año. Los valores están firmes, pero se mantienen las restricciones por kilos de carcasa. Todas las categorías muestran flechas verdes, con el cordero hasta 35 kilos y el cordero pesado en US$ 3,07, el cordero mamón US$ 3,02, borregos US$ 3, capones US$ 2,71 y ovejas US$ 2,56.

La faena de ovinos en el arranque del 2023 fue 48% inferior a la de un año atrás, sumando 28.473 cabezas.

Juan Samuelle

Movimientos en el mercado de granos en Chicago.

La soja tocó techo

La soja cerró la semana en Chicago a US$ 553 la tonelada, 15 dólares menos que el pico de US$ 568 alcanzado el martes, la máxima cotización en siete meses. Las lluvias en las principales zonas agrícolas de Argentina ejercieron presión a la baja, así como el progreso de la cosecha récord de Brasil. En el maíz, que cerró a US$ 266, ligeramente a la baja, también influyeron las lluvias en Argentina sacando un poco de prima de riesgo al clima sudamericano.

La referencia local para la soja bajó a US$ 540 y el maíz se mantuvo en US$ 310.

En Uruguay los cultivos de soja y maíz están complicados por la falta de agua, aunque aún mantienen el potencial. “La situación no es crítica, pero necesitamos precipitaciones urgentes para no empezar a perder potencial. El partido se juega en febrero”, dijo esta semana el vicepresidente de Copagran, Juan Manuel García.

El arroz también está entrando en una situación delicada, con una disponibilidad de agua cada vez menor para un sector que espera una buena cosecha que le permita captar los buenos precios del mercado internacional.

En Argentina la sequía afecta a trigo, soja de primera, soja de segunda, maíz de primera y ahora maíz tardío, “el cultivo que parecía tener más chances de escapar”, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El informe de la BCR de este jueves 19 de enero descuenta de la siembra 135.000 hectáreas de maíz de segunda y da por perdidas 60.000 hectáreas. De los 1,1 millones de hectáreas restantes el 35% está en un estado regular a malo.

“Ninguna estrategia agrícola ha sido suficiente porque es como si hubiese faltado casi un año y medio de lluvias desde inicios del 2020 a finales de 2022 para alcanzar el nivel de precipitaciones normales”, sostiene el informe.

La Bolsa de Cereales de Rosario estima en 44,5 millones de toneladas la cosecha de maíz. El último ajuste del USDA bajo la proyección de 55 a 52 millones.

Con el 85% de soja regular a mala, se esperan nuevas pérdidas de área y pueden incrementarse las 115.000 ha. que ya se dan por perdidas. En soja de segunda, el 20% está en malas condiciones, el 70% regular y el 10% bueno.

El trigo en Chicago corrigió al alza hasta US$ 272 la posición marzo, tras informes positivos sobre exportaciones de EEUU. El USDA redujo las perspectivas de la cosecha argentina, pero mantuvo la proyección de exportaciones en 4,75 millones de toneladas, menos de la tercera parte de la zafra 2021/22.

Lanas: cuarta semana al alza

El mercado lanero mantuvo el impulso y registró su cuarta semana consecutiva al alza. El Indicador de Mercados del Este (IME) en Australia cerró a US$ 9,26 por kilo base limpia, cinco centavos más que la semana anterior.

Esta semana el indicador llegó a US$ 9,38, su mayor valor desde agosto 2022 y en la última jornada de ventas (jueves 19) bajó por efecto del tipo de cambio, al debilitarse 1,14% la moneda australiana.

Los volúmenes ofertados fueron elevados y las lanas de alta calidad y certificada generaron buena demanda con valores diferenciados. Los compradores chinos estuvieron particularmente activos en la última semana de actividad antes del Año Nuevo lunar.

“Es importante que el mercado marque cierta estabilidad, venimos de una zafra complicada y hoy podemos decir que el mercado está aproximadamente 80 centavos por debajo de la zafra pasada, por lo que queda un trecho por remar”, dijo Santiago Onandi, responsable de lanas de Zambrano y Compañía.

Los últimos negocios reportados por lanas en el mercado local, en el entorno de 18 micras con certificaciones, obtuvieron entre US$ 8 y US$ 8,20 por kilo base sucia. Para 20,5 micras entre US$ 6 y US$ 6,20 y los lotes de 23 micras entre US$ 3 y US$ 3,50 según el tipo de lana y el rendimiento al lavado.

Entre 26 y 28 micras las lanas acondicionadas cotizan entre US$ 1 y US$ 1,10 y sin certificar US$ 0,70 a US$ 0,80.

Según Australian Wool Innovation (AWI) la demanda relativamente fuerte desde diciembre “se ha alejado de los picos y las caídas pronunciadas y rápidas a las que pueden estar sujetos los precios de la lana y tal vez sea indicativo de un escenario de demanda más estable ahora que los usuarios globales están volviendo a un punto cercano a la normalidad en las operaciones, tanto en ventas de productos de lana como en cuestiones de personal”.

Las lanas y valores que aún están lejos de los esperados.