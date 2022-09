Leo Ramos y el momento de Peñarol: “Es el sexto partido que estamos, es poco tiempo”

El técnico de Peñarol, Leo Ramos, valoró el triunfo de su equipo ante Colón FC por la Copa AUF Uruguay y también que uno de sus delanteros haya vuelto a marcar luego de ocho partidos en los que los goles fueron de volantes y defensas.

Sobre el encuentro ante Colón reconoció que en el primer tiempo no estuvieron claros, pero mejoró en la segunda mitad, cuando llegaron los tantos para el triunfo 2-0.

“Tuvimos la posibilidad de hacer los dos goles. El equipo después no mantuvo esa situación de la presión alta y de ir a buscar el uno versus uno, y otra vez cedimos terreno para que ellos nos atacaran en algún momento”, dijo a VTV.

“Pero en definitiva creo que el equipo en ese lapso de 20 o 25 minutos del segundo tiempo me parece que hizo un buen rendimiento”, señaló.

Sobre la conformación del equipo, con varios suplentes y juveniles, explicó por qué lo armó así: “Porque Hernán (Menosse) venía de una lesión y lo teníamos ya casi preparado, con Valentín (Rodríguez) pasó lo mismo. Necesitábamos darles minutos a algunos jugadores y por eso fue una mixtura entre ambos equipos, porque algunos de los que habían jugado el otro día jugaron hoy”.

L. Carreño

Leo Ramos le da indicaciones a Saravia

“Lo que quería era darle minutos a todo el equipo. Y tal es así que a Valentín lo pusimos faltando poco para que termine de adaptarse y sentirse otra vez jugador después de todas las cosas que había pasado”, agregó.

Sobre el regreso de Valentín Rodríguez luego de su lesión de fractura de rótula, indicó que fue convocado porque lo notó en buen nivel en las prácticas.

“Lo vimos bien. Viene trabajando muy bien hace un montón de tiempo, recuperándose y metiéndole mucha garra. Y no solamente porque lo vimos bien, sino porque creíamos que por todo lo que había pasado anteriormente, al traerlo sabíamos que iba a jugar algunos minutos”, dijo.

“Fue eso. Entender que pasó algo complicado durante mucho tiempo y hoy lo tenemos de vuelta con nosotros, y que es un gran jugador”, sostuvo.

Ramos también fue consultado sobre una situación que pasaba Peñarol: llevaba ocho partidos sin que sus delanteros marcaran goles, una sequía ofensiva desde antes de que el DT llegara al equipo. Sergio "Toto" Núñez, uno de los delanteros suplentes del plantel, cortó esa racha en el gol del 2-0.

“Sí. Los goles anteriores habían sido todos de volante y defensores. Es parte delo que tenemos que seguir trabajando y mejorando día a día. Y que esto sea una constante de ahora en más”, dijo al respecto.

Consultado por las cusas de la falta de gol de los delanteros, dijo los posibles motivos. “A veces por no alimentación desde la banda, a veces por fallas de la definición, otras por no ofrecimiento de diagonales o sectores, y otras cuando las ofrecen que no les filtran balones”, expresó. “Insisto que es parte del conocimiento que tiene que tener con el compañero y del trabajo que tenemos que tener”.

“Este es el sexto partido que estamos acá, es poco tiempo, esto no nos saca de responsabilidad de lo que nos toca porque ya conocemos el club como es, pero sí hay que seguir mejorando”, agregó el DT. “Tenemos puntas que son muy capaces y la única manera que sabemos salir de esto es trabajando día a día, tratando de ayudar a los puntas para que hagan los goles”.