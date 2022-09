Tras hacer historia y clasificar al Circuito, Los Teros sevens van por el Mundial: “Es un lindo problema”

Los Teros Sevens debutarán el viernes a la hora 6.15 en el Mundial de rugby sevens de Ciudad del Cabo, Sudáfrica (transmite Star+). Se enfrentarán a Hong Kong en un duelo a todo o nada, ya que el nuevo formato del torneo elimina la fase de grupos y establece en todas las fases duelos a eliminación directa. Uruguay arranca en 16avos de final, y si gana pasará a jugar con Australia en octavos, cuando se meten en competencia los ocho mejores del mundo.

Para el equipo uruguayo el torneo llega en un momento muy especial, apenas un mes después de haber ganado la Qally y clasificado al Circuito Mundial, en el que jugarán, a partir de noviembre, ante los 14 mejores equipos del mundo. Sobre ese objetivo dual, y sobre el desafío de que el seven sea una plataforma de desarrollo para el seleccionado de XV, habló con Referí nel DT de Los Teros sevens, Io Dugonjiic.

¿Cómo encaran el mundial tras la clasificación al circuito?

Es una situación bastante especial porque fue un golpe emocional muy fuerte. Por supuesto después de un pico emocional tan grande siempre hay una relajación normal. También fue incentivada, porque los jugadores no pueden estar todo el tiempo al 100%. Descansamos y empezamos a tomar esto como una preparación para lo que se nos viene, porque prácticamente es la rutina del Circuito, que va a ser una semana de competencia, otra de volver, una semana de entrenamiento liviano, otro duro, otra más de ajuste, viaje y competir,. Hay que ser muy cuidadoso con las cargas, para no pasarse pero tampoco quedarse corto, y además los viajes son muy duros.

Después es una escalerita: ir sumando cargas, acumulando conocimiento del rival para poder llegar de la mejor manera al partido, que en el formato es que tiene este torneo tenés que estar casi perfecto desde el minuto. Es un empezar a adaptarnos a esta nueva realidad, que en muchos sentidos es un lindo problema.

En Chile se arrancó mal, pero se levantó en el momento justo. Ahora no hay ese margen.

De los errores se aprende. Nos vino bárbaro, nos dimos cuenta de un montón de cosas, de cómo encarar los partidos… todo esa acumulación de conocimiento, por suerte en Chile salió de la mejor manera. Estamos haciendo todo para que ocurra de nuevo en el Mundial

¿Consideras que ahora los ve diferente el resto de los equipos?

No sé si nos ven diferente. Nos felicitan, hay delegaciones que nos expresan cariño por haber clasificado. Una vez que estás ahí adentro tenés que responder, ahora tenemos que estar a la altura.

¿A qué apuntan en el Mundial?

Nosotros siempre queremos buscar la mejor versión de nosotros mismos. En cada etapa, cada torneo, cada preparación, siempre intentamos eso, llegar a nuestra mejor versión. Eso empezó en Chula Vista, fuimos mejorando algunas cosas, en Chile también. Ahora viene esto, luego los Juegos Odesur, el Circuito… es seguir sumando y mejorando.

¿Cómo ves a Hong Kong? ¿Es menos de lo que era antes por la pandemia?

Hong Kong es un gran equipo, en los primeros partidos de Chile era el equipo a vencer, por diferentes circunstancias se fue quedando, pero es un partido de 50 y 50. Ojalá se defina en el último minuto como nos pasó en Chile, porque no nos sobra nada, tenemos que ser muy finos en la planificación y ejecución, concentrados en el plan de juego y confiados en que lo podemos lograr.

Hace un tiempo Guzmán Barreiro (director de alto rendimiento de la URU) decía eso que decías antes: si clasificamos es un problema, pero un problema lindo. ¿Qué han hablado?

Ya estuvimos hablando con Guzmán y el Mono (Meneses, DT de Los Teros). Vamos a coordinar todos los esfuerzos, sabiendo siempre que lo más importante es que la mayor cantidad de jugadores lleguen de la mejor manera al Mundial 2023. Esto puede servir para agrandar la base.

¿Cómo encarar la dificultad de que es un año de Mundial? ¿Van a estar Los Teros?

Todavía estamos en conversaciones, el objetivo de toda la unión es que el mundial en 2023 sea histórico y que ello seven sea un medio más para eso, que los jugadores puedan desarrollarse, los que vayan a ir y los que no, agrandar la base y que el Mono tenga más para elegir y más competencia interna.

¿Van a rotar entre Teros 7 y Peñarol?

No creo, van a ser dos planteles, porque no van a dar los tiempos. El Circuito va a ser muy exigente, Peñarol también, probablemente haya dos planteles.

¿El Circuito puede llegar a ser un tiro en el pie en la estrategia general?

Ni mucho menos. Algunos de estos jugadores estaban en el 15, después volvieron, la m20 sigue sacando jugadores… son plataformas. El seven puede desarrollar diferentes tipos de jugadores. Es un lindo desafío tratar de llevarlo adelante, ojalá haya cada vez más jugadores. Todas las plataformas de la Unión están dedicadas a que Los Teros lleguen mejor al Mundial.

De hecho Tite Etcheverry llegó al Mundial 2019 por su actuación en el seven.

Exactamente, Y asi como Tite otros han jugado en Peñarol en años anteriores, el seven los ha ayudado mucho a tener visibilidad, a agarrar ritmo de competencia.

¿Cómo se imaginan lo que viene a partir de noviembre?

Si te digo la verdad no lo vivimos nunca, así que es difícil imaginarse. Tenemos uno por mes y de Chula Vista para acá venimos preparándonos así. En cada etapa de cada torneo vamos aprendiendo un poquito más. Todo el mundo te dice que es bastante particular, lo más lindo está por venir.

El Circuito exige una dedicación casi total. ¿Cómo vas a hacer con tu trabajo?

La idea es arreglar mis cosas para poder dedicarle más tiempo. Yo ya le dedico bastante tiempo al seven, pero como no había tanta competencia estaba mucho tiempo en Montevideo. Tengo que organizarme bien porque mi trabajo (arquitecto) exige mucho tiempo en Uruguay, pero últimamente mi hermana que trabaja mucho conmigo y es una genia, me ha ayudado mucho, obviamente también mi esposa y mi hija.

¿Van a tener un plantel profesional?

La Unión está hablando con los jugadores para poder armar una estructura para el seven. Pero eso es secundario. Es para mantener y que los jugadores puedan despreocuparse de ciertas cosas. Lo intrínseco y lo más importante es lo que venía de antes, y eso no cambia.

¿Cómo ven la organización en Ciudad del Cabo? ¿Está a la altura de un Mundial?

Es muy bueno, está todo muy organizado, además Sudáfrica es país rugbista, sabemos que hay 150 mil entradas vendidas, por lo que habrá una linda concurrencia. Eso ayuda al marco general. Es una ciudad espectacular, tiene todos los condimentos para que sea un muy lindo torneo.