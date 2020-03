Leodán González entrenó, disfrutó la paternidad y se especializa en cheesecake

El efecto del coronavirus ha llevado a que la rutina de los uruguayos comenzara a cambiar, al igual que sucede en el resto del mundo.

Los jugadores de fútbol de los distintos equipos ya comenzaron a entrenar de forma individual, por decisión de las diferentes gremiales asociadas al fútbol y de una exhortación de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Pero no solo ellos entrenan de forma solitaria. Otros intérpretes de este deporte como los árbitros, comenzaron una semana muy especial.

Uno de ellos, Leodán González, árbitro FIFA y que al igual que los futbolistas, este lunes tuvo una jornada especial y la cual no solo entrenó, sino que tuvo más tiempo para disfrutar a sus dos hijas, Jazmín de siete años y Candela de dos.

“Acá estoy de niñero en el fondo de mi casa, inventando juegos para mis hijas”, comenzó su charla con Referí.

Claro que cambió el tono de voz enseguida por el difícil momento que vive el mundo entero.

“Debemos ser conscientes de que hay que evitar las salidas de casa lo máximo posible, que no haya aglomeraciones de personas para que la propagación de este virus no se extienda”, comentó.

Y añadió una anécdota del fin de semana: “Ayer (el domingo) fui al supermercado solo y veía familias enteras con termo y mate haciendo las compras. Si podemos ir de a uno, mejor. Hay que tomar conciencia del momento que se vive”.

Con relación a su entrenamiento de este lunes, Leodán González explicó que no cambió demasiado lo que es su rutina.

“Lo que sucede es que los árbitros estamos acostumbrados a entrenar solos, como lo hice este lunes. Los lunes, miércoles y viernes, lo hacemos en soledad, y los martes y jueves concurrimos al Complejo Uruguay Celeste para estar en grupo”, explicó.

Su entrenamiento de este lunes lo resumió así: “Comencé a la hora 8 un poco más fuerte de lo normal porque no tuve partido el fin de semana y durante una hora hice distintos ejercicios”.

Leodán indicó que deben ser “disciplinados más que nada, porque no tenemos preparador físico. El Complejo Uruguay Celeste ya nos avisaron que estará cerrado hasta nuevo aviso”.

La semana continuará con un cronograma de trabajo con cargas físicas y haciendo mantenimiento físico.

Leonardo Carreño

“Hay que aprovechar este momento para pontenciar las falencias físicas que alguno pueda tener”, explicó.

Leodán González entrenó este lunes en el parque y en la Plaza de Deportes de Tala, la ciudad en la que vive. Su otro trabajo, no le afecta en su rutina diaria ni por la pandemia de coronavirus.

“Es que debido al arbitraje y debido a los viajes para arbitrar en el exterior, desde hace tiempo que trabajo a distancia y estoy muy acostumbrado al teletrabajo”, comentó.

Hace 15 días dirigió Delfín de Ecuador ante Olimpia de Paraguay por Copa Libertadores. Tuvo que viajar vía Panamá, pero no le realizaron ningún chequeo cuando llegó a Ecuador.

“Donde sí me pidieron fue en San Pablo cuando fui a Paraguay. Si no tenía el certificado de la fiebre amarilla, por más que estaba en tránsito, no podía seguir el viaje. Pero ese es otro tema”, sostuvo.

Leodán explica medio en broma que estuvo en todos esos países que ya tenían casos de coronavirus, “pero zafé, porque ya pasaron varios días”.

Obviamente que le pidieron que respetaran evitar contacto social más allá de que los árbitros aún no tuvieron una charla con un médico. “Es que entrenamos el viernes y no nos dio el tiempo. Tenemos que evitar juntarnos con grupos de muchas personas y todo lo demás que se le pide a la gente”.

La vida en familia

El árbitro aprovecha estos días para disfrutar aún más de sus dos hijas. Su esposa es psicóloga y trabaja en centros CAIF y por más que los niños no tuvieron que concurrir este lunes, ella sí lo tuvo que hacer.

“Aprovecho el tiempo en casa y juego con las nenas. Invento cosas para que no todo sea tablet, hay que sacarlas un poco de eso. A la grande, que está en segundo de escuela, le puse ejercicios para que no pierda lectura, también de matemáticas para que repase. Le dejamos claro que no está de vacaciones”, dice sonriendo.

A su vez, utiliza el fondo de su casa. “Ahí tienen una cama elástica en la que se divierten durante horas y un castillo inflable. Una especie de miniparque. Yo me copo jugando con ellas”.

Diego Battiste

Pero eso no es lo único que aporta Leodán en casa. “Me encanta cocinar. Tengo mis dotes de cocinero. Le pego muy bien a la parrilla, pero mi esposa me pide una de mis especialidades: la cheesecake”, dice, a la vez que también admite que la mayor de sus hijas lo ayuda en la cocina.

Respecto a su trabajo como árbitro: “Me avisó hoy (el lunes) FIFA que el curso que había en Asunción el 20 de abril, quedó aplazado por el momento”.

Su cuñado, el futbolista de la selección nacional, Cristhian Stuani, se encuentra confinado en su casa en España debido al coronavirus.

“Lamentablemente allá están en cuarentena obligatoria, se encuentran en otra fase. Cristhian entrena solamente en su casa y no puede salir. Dudo si a nivel social nos damos cuenta de las consecuencias que puede tener este virus. Allá ya lo saben y lo están viviendo en carne propia, debido a que las autoridades parece que se demoraron en tomar medidas a tiempo y así se les descontroló todo”, expresó.