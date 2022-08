Leonardo Ramos: "Tenemos que ganar el clásico porque es lo único que nos queda"

El director técnico de Peñarol, Leonardo Ramos, habló en conferencia de prensa este miércoles al mediodía en Los Aromos previo al clásico del domingo a la hora 15.30 ante Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Clausura.

Este miércoles se abrió por primera vez la concentración aurinegra para la prensa desde el inicio de la pandemia de covid-19 en Uruguay, en marzo de 2020.

Ramos habló del rival, de la comparación que hizo tras el partido contra Danubio entre Luis Suárez y Brian Lozano y de cómo ve a su equipo.

"Es un partido distinto a todos y tenemos que ir a buscar el triunfo. El plantel trabajó muy bien esta semana y todo jugador quiere estar. Hasta los que tenían alguna molestia se metieron en el trabajo", comenzó diciendo el DT carbonero.

Y añadió: "Tenemos que tratar de mejorar lo que hemos hecho hasta ahora".

Según Ramos, "los clásicos son distintos y es real; no importa cómo llega uno y otro. Entran a jugar partes emocionales y mentales, obvio también lo futbolístico. Desde ese lado, estamos entrenando para este partido pensando que hay que ir a buscarlo para ganarlo".

Consultado acerca de qué le preocupa del rival, dijo: "Me preocupo más en lo que podamos brindar en el campo de juego que en el rival. Si el plantel está metido en lo que tiene que estar, no tengo ninguna duda que sacaremos un buen resultado".

Diego Battiste

Ramos dejó claro que están obligados a ganar el clásico

Para Ramos, "el trabajo de un entrenador es afrontar estos partidos de la mejor manera. Estos encuentros marcan un montón de cosas. Se toman más recaudos, se hurga los mejores rendimientos de cada uno y esperamos estar muy concentrados y ganar el partido, que es lo único que nos queda".

"Los clásicos hay que jugarlos en los tiempos que te tocan. Tenemos seis o siete jugadores que conocen cómo trabajamos, entonces uno no elige los momentos".

A la hora de referirse Suárez, quien jugará en el rival en ofensiva, aclaró lo que dijo el pasado domingo en conferencia de prensa tras el empate ante Danubio.

"Voy a hacer un comentario de lo que dije el otro día en la conferencia de prensa cuando comenté que Nacional debía tener el mismo cuidado con el Huevo Lozano que nosotros con Luis Suárez. Sin ánimo de comparación, el comentario fue ese. En los momentos, uno puede venir mejor y otro más o menos. El que entre más concientizado con lo que tiene, seguramente rinda más, y cuando estás en Peñarol y vas a un lugar que hay más gente del rival, se disfruta el doble, y vamos a buscar el resultado para disfrutarlo el doble", sostuvo.

El técnico aurinegro dijo que "todos los jugadores están bárbaro. Seba (Cristóforo) hoy (este miércoles) entrenó con una máscara (por la fractura que sufrió en su nariz ante Danubio), y también Yonatthan (Rak) está a la orden".

Ramos también habló de la falta de gol de Peñarol.

Así lo resumió: "Cuando un equipo no hace goles, no es culpa exclusiva de los delanteros y cuando recibe, no es responsabilidad de los defensas y el arquero. Hay que trabajar y mejorar".

Para Ramos, "si estás en Peñarol, estás preparado para jugar todos los partidos. Después, quien elige a los titulares, seré yo".