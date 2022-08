¿Tendrá Peñarol una atención especial con Suárez? Ramos: "La misma que ellos van a tener con Lozano"

El entrenador de Peñarol Leonardo Ramos rescató la actitud de Peñarol en el empate contra Danubio, en el partido de la quinta fecha del Torneo Clausura jugado en el Campeón del Siglo, dijo que irá al Gran Parque Central a enfrentar a Nacional el próximo domingo con "la intención de ganar el partido" y dijo que la preocupación que le genera la presencia de Luis Suárez es la misma que le genera Brian Lozano a los tricolores.

"Podemos ganar en lo emocional y en puntos. Obviamente que vamos a ir a buscar el resultado allá al Parque Central, la idea es empezar a trabajar mañana o pasado pensando en lo que nos toca en el partido que viene. Para nosotros hay un solo resultado", dijo Ramos a VTV tras el empate contra Danubio.

"Peñarol, me lo enseñaron cuando vine como jugador y como entrenador, tiene que ganar todos los partidos, sea quien sea el que se pone enfrente tuyo. Los dos últimos partidos no hemos ganado, es la verdad, y mirándolo del otro lado seguimos invicto, pero un empate no te suma porque un empate no te sirve. Hay que seguir trabajando y esperando hacer un buen partido el fin de semana", expresó luego en conferencia de prensa apuntando al clásico.

Consultado sobre si Luis Suárez le demandará una "atención especial", Ramos afirmó sin titubeos: "La misma que seguramente van a tener con el Huevo Lozano, seguramente. Nosotros tenemos muy buenos jugadores también, un plantel que sabe dónde está parado y en qué equipo está. La idea, reitero, va a ser ir a buscar el resultado. Vamos a intentar llegar al partido con la menor duda posible, que es la manera de encarar un partido así, más allá de lo emocional que uno como entrenador no tiene ni que decirles a estos jugadores lo que es Peñarol y un clásico. Tenemos que estar tranquilos con lo que vamos a hacer tácticamente y encararlo como lo que es, que es un clásico".

Camilo Dos Santos

Peñarol dejó dos puntos ante Danubio

Sobre el empate con Danubio dijo: "Cuando intentamos atacarlos cometimos algunos errores que hasta nos hicieron tomar un gol en contra. En el segundo tiempo, la ansiedad y la ida en búsqueda del empate deformó un poco la manera que veníamos jugando. Por momentos manejamos más el balón nosotros pero en ese caso no tuvimos la profundidad suficiente para hacer otro gol.

Consultado sobre si su equipo puede "manejar la ansiedad" respondió: "En realidad sí, el equipo viene de momentos complicados y la idea es obviamente ir paso a paso. Veníamos de una muy buena manera en algunos partidos ganando bien. Lo que rescato hoy es la actitud del equipo para ir a buscar el resultado, a pesar de ir por debajo en el tanteador. No fue de la mejor manera en la que lo fuimos a buscar, pero hicimos un empate y estuvimos muy cerca de convertir otro gol. No nos alcanzó, nos vamos con las manos vacías porque evidentemente queríamos ganar".

"Para Peñarol un empate siempre son puntos que dejás por el camino, si lo miramos desde otro lado, es otro partido sin perder que es importante para agarrar confianza. Nos falta la otra parte, la de estar más tranquilos en algunos momentos del partido que requieren que el equipo esté más concentrado y con mejor juego, eso también lleva su tiempo. Nosotros hace muy poco que estamos en el club. Insisto con que los jugadores se están entregando al máximo y entregan todo lo que tienen y aceptan muy bien lo que queremos nosotros. Creo que el equipo está esperando que se dé un resultado que definitivamente lo posicione en el torneo".

Sobre la pérdida de Hernán Menosse para jugar el clásico, por expulsión, dijo: "Son los riesgos que se corren cuando hay jugadores con amarilla. La verdad es que no la vi bien la jugada, creo que fue más vehemente que otra cosa, pero también se cobra esa intención y creo que eso fue lo que pasó. Lo expulsan más por la vehemencia de cómo va que por el golpe mismo, es lo que veo, perdemos un jugador importante".

También terminaron sentidos Máximo Alonso y Yonatthan Rak: "Máximo tuvo una molestia en el posterior, veremos cómo llega al partido. Había entrado muy bien, tomando el balón un par de veces. Veremos su evolución. Rak en el medio del campo lo pisaron o cuando se cayó se torció el tobillo, pero está bien, no tiene ningún problema".

Nacional le sacó a Peñarol 14 puntos de ventaja en la Tabla Anual. "Si hay un entrenador o un jugador o un hincha que te diga que se despide es mentira. Nosotros tenemos que ir en busca hasta de lo imposible. Ya nos pasó en otra época con 12 puntos de desventaja terminamos saliendo campeones. Es difícil, pero mientras tengamos esperanzas vamos a seguir peleándola".