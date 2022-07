Líderes de izquierda en Latinoamérica salieron en defensa de Pablo Iglesias tras caso de difamación

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, el mandatario chileno Gabriel Boric, el argentino Alberto Fernández, el mejicano Andrés Manuel López Obrador, y ahora el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, componen una larga lista de dirigentes de la izquierda regional que suman sus voces en defensa del exvicepresidente de gobierno español, Pablo Iglesias, luego de que trascendiera un episodio de difamación sufrido por el madrileño durante la campaña del 2016.

El caso se remonta a una conversación entre el periodista del prestigioso canal español La Sexta, Antonio García Ferreras –presentador del programa Al Rojo Vivo– y el excomisario José Manuel Villarejo –millonario acusado de lavado de dineros y organización criminal y de haber espiado de forma ilegal a buena parte del sistema político– al respecto de una información divulgada por el entonces director de OK Diario, Eduardo Inda.

Este último había difundido una presunta factura que indicaba que el entonces líder de la agrupación de izquierda radical Podemos tenía una cuenta bancaria en el paraíso fiscal de Islas Granadinas, a través de la que cobró 272 mil euros de parte del gobierno venezolano de Nicolás Maduro. El hecho fue un escándalo que sobrevoló las idas y vueltas en España por conformar un nuevo gobierno en mayo de 2016.

Este sábado el portal Crónica Libre publicó los audios de la conversación entre Ferreras y Villarejo, en que el periodista le reconocía al excomisario sus dudas respecto a la información brindada por Inda, aunque la brindaría por considerarlo "un hermano". "Yo le dije “Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo”, le dijo Ferreras a Villarejo, y volvió a reiterar lo "burdo" de la noticia.

"Yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, dos apellidos para que Maduro, el día que se escribe Podemos, le mande doscientos mil euros, joder son bastante más listos que todo eso", le confesó el presentador televisivo a Villarejo. Tras conocerse este sábado el contenido de esas conversaciones, el propio Pablo Iglesias salió al cruce del trabajo de Ferreras.

"Ese mismo día salí en Al Rojo Vivo. "Esto no te parece una barbaridad, que yo tenga una cuenta en Granadinas". Tuve que salir en Al Rojo Vivo a dar mi versión: "Esto es mentira, esto es mentira"", relató el exlíder de Podemos en un medio local. "(Ferreras) me dijo: "Yo lo tengo que dar, porque Inda me ha asegurado que esto es cierto y yo tengo que preguntarte a ti cuál es tu versión, pero Inda me ha asegurado que esto es así. Pero lo que yo no sabía es que él, hablando con Villarejo, tenía claro que era mentira", expuso Iglesias.

"¿Cómo un periodista puede dar una información que le parece burda? ¿Cómo puedes sacar en Al Rojo Vivo una factura falsa cuando te parece burda y reconoces que es mentira? ¿Eso es periodismo?", cuestionó Iglesias. "Esto no se puede hacer. Una información hay que contrastarla, tiene que estar verificada. No se puede sacar un Photoshop para destruir la reputación de alguien y decir que el periodismo es dejar que la víctima se defienda y dé su versión", acusó.

La comunidad internacional de izquierda reaccionó este domingo ante los hechos trascendidos. "Crear y difundir una noticia falsa es bastante más grave y criminal que una “difamación”. Es veneno para la democracia. Es tan inaceptable como la utilización de “trolls” por parte de la clase política. No lo permitamos", escribió este domingo el intendente Orsi en su cuenta de Twitter.

Crear y difundir una noticia falsa es bastante más grave y criminal que una “difamación”. Es veneno para la democracia. Es tan inaceptable como la utilización de “trolls” por parte de la clase política. No lo permitamos. https://t.co/xUrML3gBvA — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) July 10, 2022

Dirigentes de la izquierda en la región se manifestaron contra la desinformación y criticaron un reflejo de esa realidad en este continente. "Las noticias falsas le han hecho un profundo daño a la convivencia social. Aquí vemos lo que le han hecho durante años a Podemos en España, que no es muy distinto de prácticas de muchos en nuestra América Latina. ¡Cuidemos nuestras democracias!", afirmó el chileno Boric en sus redes.

"Igual ocurre entre nosotros", sostuvo por su parte el presidente argentino Fernández, respecto a la manera en que se "propalan" las noticias para "denostar" a Iglesias y a Podemos. "Las noticias falsas difundidas por cierto periodismo para difamar, desanimar o perseguir dirigentes políticos, hieren profundamente a la democracia", acusó.

Hoy ha quedado demostrado cómo se propalan noticias contra Pablo Iglesias para denostar a Podemos. Igual ocurre entre nosotros.



Las noticias falsas difundidas por cierto periodismo para difamar, desanimar o perseguir dirigentes políticos, hieren profundamente a la democracia. https://t.co/FPYNIZVKnA — Alberto Fernández (@alferdez) July 10, 2022

"Parece un Deja Vú", escribió a su vez el mandatario colombiano electo, Gustavo Petro.