Lima llamó "irresponsable" a directora del FA por manejo de cifras de pobreza: ambos se equivocaron con los números

La directora del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en representación del Frente Amplio, Natalia Argenzio, visitó Salto hace dos semanas. Tras reuniones con la intendencia encabezada por su compañero de partido Andrés Lima, la directora expresó públicamente que la pobreza infantil había aumentado 44% en el departamento de 2019 a 2020. Sus palabras se replicaron en portales locales e internacionales. Desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) enseguida plantearon sus dudas respecto a la autenticidad de esos datos. Y este martes, durante la visita del ministro Martín Lema al departamento, quien arremetió con fuerza contra Argenzio fue el propio Lima, quien tildó de "irresponsable" el manejo de las cifras, aunque incurrió en una equivocación al citar sus palabras.

Tanto Argenzio como Lima hicieron un manejo equivocado de los números, pero en sentidos contrarios. En el caso de la directora del INAU, el dato en el que dice que se basó –de un observatorio de la sociedad civil– no está de la forma en que ella lo presentó. El intendente salteño, por su parte, criticó a Argenzio por afirmar algo que en realidad la jerarca nunca dijo.

El dato

"Si es una percepción que tiene quien expresó ese dato, me parece que no recibe un sueldo pago por los uruguayos para transmitir las percepciones que tiene, sino que ese lugar es de responsabilidad, es para transmitir información objetiva", dijo Lima en conferencia de prensa. Un periodista había consultado al ministro Martín Lema sobre los dichos de Argenzio y el jerarca nacionalista se había limitado a señalar que desconocía la fuente.

Pero cuando terminó su respuesta, el intendente frenteamplista solicitó también el derecho a réplica. "Es muy sencillo ir al departamento de Salto y aprovechar que se está con la intendencia y que está la prensa para manejar ese tipo de información. Es irresponsable", sostuvo Lima.

"No encontré ninguna referencia que diga que en Salto el 44% de los niños y adolescentes están por debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, quiero saber de dónde sale esa información", afirmó.

En realidad, lo que dijo la representante de su partido en el INAU no fue que en Salto había 44% de pobreza infantil, sino que ese número había aumentado 44% en 2020, en comparación al año anterior.

El dato, según explicó Argenzio, se desprende de un estudio realizado por el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Uruguay, un proyecto de El Comité de los Derechos del Niño financiado, entre otros, por la Unión Europea. El informe, titulado Incidencia de la pobreza en Niños, Niñas y Adolescentes. Uruguay. Una mirada comparada entre 2019 y 2020, fue publicado en abril de 2021 y traza estimaciones a partir de los datos de la Encuesta Continua de Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si uno se rigiera estrictamente por lo que dice el informe, la comparación entre 2019 y 2020 marca que la pobreza infantil en Salto medida por la ECH pasó de 13,7% a 22,6%. En ningún lado se habla de un crecimiento del 44% e incluso, si se calcula la variación a partir de los datos publicados, el aumento es cercano al 65%.

Consultada por El Observador, Agenzio prefirió no responder y desde su equipo enviaron un tuit publicado este miércoles en el que hace referencia al informe pero no al aumento de 44% que había manejado inicialmente. "La única aclaración es la del tuit", contestaron desde su equipo ante la pregunta sobre de dónde salía el 44%.

Hace más de 1 año con mi equipo recorremos el país y estamos en contacto con la realidad de la infancia y adolescencia. La pandemia y el recorte de muchas políticas sociales a partir del presupuesto nacional agravó la situación de niño/as y adolescentes en todo el territorio — Natalia Argenzio (@ArgenzioNatalia) October 21, 2021

El INE, además, realiza una advertencia respecto a la comparación de la ECH de 2020 con las anteriores, dado que la pandemia obligó a hacer la encuesta a distancia. "Hasta que no se realicen estudios que permitan descartar o medir los sesgos producidos por los cambios en la operativa de la encuesta, las estimaciones que ofrece la 'ECH no presencial' no son estrictamente comparables con la 'ECH presencial” (habitual)' y (...) en el informe de pobreza se ha decidido por el momento, no continuar con las series de indicadores habituales”, comunicó el organismo en la ficha técnica de 2020.

Sin embargo, el informe del observatorio citado por Argenzio señala haber integrado "la mirada longitudinal de manera de poder contar con valores de referencia base que permitan observar los movimientos e incidencia de dicho indicador a lo largo del tiempo". Para ello, señala el documento, se realizó una estimación retroactiva de la pobreza en años anteriores con un método análogo al utilizado por el INE en 2020.

“Hay más de 9.800 niños, niñas y adolescentes bajo la línea de la pobreza en este lugar y por eso es que necesitamos potenciar acuerdos que protejan y que realmente prevengan que las familias pierdan la capacidad de cuidar”, había dicho Argenzio en su visita a Salto.

Lema y Lima

Este martes, tanto Lema como Lima respondieron a las afirmaciones de la directora frenteamplista.

El ministro, consultado al respecto, dijo que prefería no opinar directamente de los números manejados por Argenzio, y dijo que no le "gusta hacer referencia" a datos cuya fuente desconoce. "Lo que sí podemos decir es que hay elementos de carácter objetivo que siempre hay que estar monitoreando con responsabilidad", afirmó Lema, y mencionó por ejemplo que en marzo de 2020, al asumir el gobierno, había 837 mil uruguayos en situación vulnerable –según el Índice de Carencias Críticas del INE–, y que un informe de Naciones Unidas había advertido en 2016 que entre 98 mil y 128 mil uruguayos estaban en riesgo de caer en la pobreza.

"Cuando se dan esos datos que generan alarma y preocupación social que desconozco la fuente y veo que no está contextualizado, por comunicación con la ciudadanía y ser quirúrgicos, tenemos que hacer esa referencia", concluyó.

Tras pedir la palabra, Lima dijo que la directora del INAU había declarado que Salto registraba "44% de los niños por debajo de la línea de la pobreza", una referencia distorsionada de las palabras de su compañera de partido. "Me tomé el trabajo de buscar información oficial en el Mides, en el INAU, en el INE, y no encontré ninguna referencia", agregó.

"En política uno tiene derecho a tener percepciones. Pero cuando uno tiene un micrófono adelante, hay que ser responsable. Y los números que se manejan tienen que tener respaldo científico. Si no cualquiera dice lo que le parece. Tirar ese dato me pareció una irresponsabilidad muy grande", continuó Lima.