Llamadas a Manini y Delgado, incertidumbre y reproches: así pasó la Rendición de Cuentas al "segundo tiempo" en el Senado

El diputado cabildante Álvaro Perrone volvió a las 18:15 del jueves de hablar con el líder del partido, Guido Manini Ríos. "Me acaba de decir que tienen un acuerdo para que en el Senado haya $600 millones. Si es así, retiramos todo", dijo a los legisladores oficialistas de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, reunidos en la Presidencia de la Cámara con el director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco.

Los aditivos de Cabildo Abierto por hasta casi $500 millones para incrementar los salarios de la tropa, reforzar las compensaciones por nocturnidad y a la Sanidad Militar tenían en vilo a la coalición desde el martes, a sabiendas de que tenían los votos del Frente Amplio para aprobarlo por su cuenta.

Ese mismo reclamo insatisfecho había dejado a la Rendición de Cuentas al borde de naufragar en la sesión del lunes, aunque un "compromiso" del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para buscar los fondos en el Senado frenó la negativa cabildante a la votación en general del proyecto.

Otra vez contra las cuerdas –esta vez en el límite del plazo constitucional para tratarlo en Diputados–, Perrone pidió a alguno de los legisladores oficialistas que confirmara la información con el gobierno. El representante por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró desconocer las tratativas y planteó que era un "tema político" que trascendía su órbita.

El coordinador de la bancada blanca, Álvaro Rodríguez Hunter, salió a conversar por teléfono con el propio Delgado. "Hablé con Álvaro, es cierto que hay un acuerdo", informó el nacionalista, aunque negó que hubiera un monto específico negociado por ese concepto. "No me habló de cifras, me habló de algo en el Senado", sostuvo.

Mientras tanto, los blancos Álvaro Viviano (de Por la Patria) y Sebastián Andújar (herrerista, presidente de la Cámara) se retiraron de la reunión que tenía lugar en el despacho de Presidencia. El primero protestó que tras 40 días "dando todas las batallas" y habiendo "sido meados en la Torre (Ejecutiva) por gastar tres pesos de más" en las reasignaciones, no era "justo" enterarse de "una negociación a última hora", según reconstruyó El Observador.

Foto: Leonardo Carreño.

Cámara de Diputados durante la discusión de la Rendición de Cuentas

El segundo, que el lunes había mediado en los diálogos entre Delgado y Manini, ahora se deslindaba de las nuevas idas y vueltas en que no habían sido consultados.

Para esa hora, todo el oficialismo daba por descontado un acuerdo, aunque la confirmación –pendiente de conversaciones mantenidas en otras esferas– no llegaría hasta casi dos horas después.

En ese interín, el diputado Jorge Alvear informó a la bancada del Partido Colorado que Cabildo Abierto retiraría el controversial aditivo, aunque "no votaría algunas reasignaciones". "Y si lo presenta el Frente, Cabildo no lo acompañaría", trasladó a sus correligionarios, que estallaron como un coro entre risas para poner en duda ese escenario.

El colorado Conrado Rodríguez, también integrante de comisión, ya tenía hablado con el expresidente Julio María Sanguinetti de que el Partido no debía plegarse a ese aditivo impulsado por Cabildo, por considerarlo inconstitucional y por estar incumpliendo el "compromiso" establecido el lunes.

Por su parte, la oposición oficializaba en una rueda de prensa su disposición a aumentarle el sueldo a los escalafones más sumergidos de las Fuerzas Armadas. Era una posición que desde el miércoles venían negociando con Cabildo Abierto los diputados Bettiana Díaz, Sebastián Valdomir y Gustavo Olmos a cambio de aunar el voto en determinados artículos de su interés, como una negativa a las compensaciones para los mandos policiales. Los mensajes por WhatsApp iban y venían durante el cuarto intermedio.

Ya sobre las 20 horas y tras un nuevo contacto con Manini, el cabildante Perrone confirmó que retiraban el aditivo. “Quedó establecido que no había un monto determinado, sí el acuerdo de tratarlo en el Senado”, ratificó el blanco Rodríguez Hunter a El Observador.

En la bancada nacionalista siguieron los reclamos. Viviano dije sentirse "pintado" ante las negociaciones y que era "raro" que se le contestara que era el Poder Ejecutivo quien conducía las conversación: "Hablé con el ministro (de Defensa, Javier García) a las 9 y a las 12, y no sabía nada", cuestionó en tono irónico, relataron fuentes de la reunión.

El herrerista Juan Martín Rodríguez, presidente de la comisión, habló en rueda de prensa de que "primó el sentido común y la confianza" en la coalición. A lo largo de la noche mantendría charlas con Cabildo para garantizar el voto a distintas reasignaciones que el partido dudaba en apoyar. La única disposición que terminó quedando por el camino por falta de apoyo cabildante refería a regularización de funcionarios del Instituto de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

Inés Guimaraens

Archivo, Álvaro Perrone y Juan Martín Rodríguez

Segundo tiempo

"La Rendición de Cuentas es como un partido de fútbol, se juega en dos tiempos y recién se jugó el primero", explicó el viernes Manini Ríos en entrevista con Radio Oriental, alegando que su reclamo no es más que "una señal para achicar la brecha" que tienen determinados escalafones militares como los "salarios más bajos de la administración pública".

"Se va a contemplar nuestro planteo en el Senado", aseguró el líder de Cabildo y fundamentó por qué el presidente Luis Lacalle Pou –con quien tiene una relación desgastada tras el cese de Irene Moreira en Vivienda– no ha sido su interlocutor: "En este caso la iniciativa la tuvo Delgado, hicimos nuestro planteo y fue quien se contactó. No es que nadie haya buscado al otro".

El diputado Rodríguez y el senador Rodrigo Blás –quien presidirá la comisión de Presupuesto– ya se pusieron en contacto para tener un encuentro entre legisladores de la coalición de ambas cámaras. "Es una rendición que viene con compromisos y el Senado deberá atenderlos", dijo Blás a El Observador.

El blanco Jorge Gandini (Por la Patria), un habitué de los debates presupuestales en el Parlamento, ya anticipa que "todos" tienen "demandas para hacer mejoras", planteando "aspiraciones y su financiamiento". "Yo no estoy comprometido a nada, no tengo ninguna obligación porque no participé ninguna discusión por un compromiso, ni nadie me lo comunicó", adelantó a El Observador.