Lo que dijo Enrique Iglesias sobre el rol del contador en las jornadas agropecuarias del Colegio de Contadores

Con más de 600 participantes, culminó el viernes la VII edición de las Jornadas Agropecuarias, organizada por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU).

Bajo el lema “El asesor contable en el agro: una visión integral”, y por primera vez de forma online, el evento abordó los principales temas de actualidad en el sector.

La apertura estuvo a cargo de la contadora Virginia Romero, presidente de la institución, quien, desde la sede social, destacó la labor de la Comisión de Interior y Sector Agro del CCEAU, encargada de la organización del evento.

En representación de dicha comisión intervinieron su presidente, la contadora Sol Andrade, y el contador Andrés Pereira.

El cierre de las jornadas estuvo a cargo del contador Enrique Iglesias, quien luego de una detallada exposición económica fue consultado sobre el rol del contador en el futuro inmediato, tras la pandemia por covid-19.

“En este momento la transformación que está llevando adelante la tecnología nos obliga a renovar nuestra formación todos los días, es muy difícil estar al tanto de lo que va a significar para la administración de la empresa o de un país los impulsos de la nueva tecnología, yo creo que para entrar en esta actividad tenemos la necesidad de preparar los niveles educativos para hacer frente a estas realidades”, dijo.

“El contador es muy importante en la gestión y la transformación de la empresa, la empresa se va a transformar, se está transformando la estamos viendo ahora ya con todos los sistemas que impone la pandemia, esa transformación empresarial implica que de alguna forma el contador es algo más que el registrador de los procesos, es el administrador de la empresa o coadministrador, esto se hace mucho más importante que nunca por las nuevas formas de financiamiento, de incorporación de la tecnología, las nuevas formas de competencia”, expresó Iglesias.

Recordó que en la Facultad de Economía hay más de 20 magister para hacer especializaciones luego de recibirse. “Eso es muy importante, tenemos que buscar de alguna manera que esto continúe porque la complejidad en que se va desarrollando la economía con las nuevas tecnologías hace que quedemos obsoletos y que tengamos que tener la capacidad de administrar los procesos de esa manera”, indicó.

“Es muy importante entender que los procesos que vienen son muy complicados y yo tomaría distancia en los fundamentalismos de cualquier tipo”, reflexionó.

Iglesias dijo que “eso es un poco la responsabilidad que le veo a la profesión, que va a estar demandada por las nuevas necesidades del mundo y la tecnología y las relaciones internacionales, y por lo tanto significará una permanente actualización del profesional a lo largo de los años para poder sobrevivir y actuar. Ese tipo de enseñanza que se termina cuando uno se recibe no existe más, hay que aprender todos los días para poder mejorar la gestión de la empresa y en materia de gobierno terminar con estos extremos del mercado o el Estado, hay que tener las dos cosas, hay que tener un mercado transparente que nos permita funcionar, pero también un Estado que nos permita administrar las cosas. El panorama es apasionante, pero muy desafiante porque nadie se puede quedar quieto frente al mundo que está ahora”, destacó.

Consultado sobre cómo se logra la integración regionalmente con el nivel de inestabilidad que muestran los países vecinos, Iglesias expresó que “es muy difícil la integración, si nos fijamos en Europa la integración que es mucho más intensa que la que nosotros soñamos cuando se creó el Mercosur”.

En Europa, dijo, “por encima de los países hay una autoridad que vigila controla y sanciona eventualmente, la Unión Europea (UE) no es una forma solo de unir el mercado para importar y exportar, es una forma de ayudar al sistema económico con políticas de cooperación. La UE controla y vigila, cuando hay países con momentos difíciles el Mercosur de alguna forma a nivel histórico lo que hizo fue entender qué hay momentos en los qué hay problemas y hay que hacer un paréntesis para ayudar a que el país salga del pozo. Pero si tenés economías desordenadas que no funcionan es muy difícil degradarse de un proceso, no hay forma, entonces lo qué hay que hacer es tratar de ayudar, entender y que pase el temporal del desorden para poder funcionar en una auténtica política”, concluyó.

Las actividades

Las VII Jornadas Agropecuarias comenzaron el jueves 29, cuando el director de la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias (OPYPA), ingeniero Adrián Tambler, expuso sobre la actual coyuntura del sector, sus proyecciones de futuro y el agro en los tiempos que vienen.

Las carpetas verdes, una importante herramienta de gestión y de comunicación, fue presentada y desarrollada por los ingenieros agrónomos Esteban Carriquiry y Carlos Molina, del Instituto Plan Agropecuario.

En tanto, una mirada desde el Banco de Previsión Social (BPS) sobre las diferentes formas de aportación de empresas agropecuarias fue desarrollada por la doctora Jimena Gestido, del BPS, al tiempo que el impacto de las normas del Banco Central del Uruguay (BCU) en la calificación de clientes fue expuesto por la contadora Miriam Fiorelli y la licenciada Jimena Botejara, en representación del Banco de la República (BROU).

El cierre de la primera jornada contó con una presentación sobre cómo prevenir el lavado de activos en el agro, herramientas, procedimientos y consideraciones, a cargo del contador Félix Abadi.

En la jornada del viernes 30, se realizó la charla Proyectos de inversión en el agro, cómo crearlos y gestionarlos, a cargo del contador Rodrigo Couthino y otra sobre Gestión de riesgos financieros en el agro, como armar planes de contingencia, del contador Federico Morixe.

El contador Federico Camy expuso sobre Forestación, proyectos a discusión del parlamento y del estado actual de los beneficios fiscales del sector, y la contadora Carina Peombo y el profesor Aiblis abordaron el tema de la sostenibilidad aplicada al sector agropecuario: Huella de carbono y agenda 2030.

El tema Seguro de responsabilidad civil profesional y seguros agropecuarios estuvo a cargo de Claudio Risso y del ingeniero agrónomo Andrés Grunet, mientras que la charla sobre modalidades contractuales en el agro y arrendamiento rural fue presentada por la contadora Mercedes Gómez.

El tema de las Normas NIC 41 y NIC 21 y su impacto en la contabilidad de las empresas agropecuarias estuvo a cargo de la contadora Victoria Buzetta, al tiempo que los sistemas de información en empresas ganaderas y la importancia de conocer sus especificidades estuvo a cargo del contador Christian Kuster.