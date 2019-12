Lo que se sabe del asesinato del hincha de Nacional y la despedida de su familia

"Soy Balbi, señora", le dijo el vicepresidente de Nacional a una familiar de Lucas Langhain, el joven de 24 años asesinado en la noche de este domingo mientras festejaba con su novia la obtención del Campeonato Uruguayo por parte de los tricolores. Al lado de Alejandro Balbi estaban el presidente del club, José Decurnex, y los dirigentes Enrique Campos y Pablo Durán. Eran casi las 18 horas de este lunes, y parte de la directiva de Nacional entró a la sala velatoria de la empresa Belvedere para saludar a la familia y regalar una bandera de Nacional, que fue desplegada arriba del cajón, justo al lado de otras cuatro prendas con los colores rojo, azul y blanco, que ya cubrían la madera.

"La que tanto te gustaba, mi amor", dijo entonces Yamila, la novia de Langhain –a quien una de las balas le dejó un agujero en su campera, aunque no la lesionó–, al terminar de extender la última punta de la bandera.

Langhain fue asesinado a balazos en 8 de Octubre y Presidente Berro, como lo registraron distintos videos difundidos en las redes sociales. Las imágenes muestran a un hombre que caminaba con una mujer alejándose de la avenida, que de repente se da vuelta, corre, se esconde detrás de un árbol y dispara seis veces. Mató a Lenghain –que caminó unos pasos antes de caer–, hirió a otra persona en un brazo, y rompió el abrigo de la pareja del asesinado.

La gente alrededor tardó unos segundos en reaccionar. Algunos comenzaron a correr, hubo un hombre que tiró una piedra hacia la esquina de donde provinieron los disparos, y se escuchó un grito desgarrador.

El primer funcionario policial llegó dos minutos después, de acuerdo a un video filmado por un hombre desde la azotea de una casa, y que está disponible en YouTube. Luego llegaron los patrulleros, pero el joven estaba muerto.

Inteligencia Policial trabaja para dar con el homicida del hincha tricolor durante los festejos de anoche; el autor está visualizado en imágenes, se solicita la colaboración de la población para dar con su paradero a los teléfonos 9-1-1 y/o 0800 5000, bajo absoluta reserva. pic.twitter.com/Ejk7tKLxep — UNICOM (@MI_UNICOM) December 16, 2019

El fiscal del caso, Juan Gómez, dijo sobre el final de la tarde del lunes en rueda de prensa que había "indicios" que señalaban que el ataque consistió una emboscada planificada. "Esas personas estaban esperando a la parcialidad que estaba festejando, pero son indicios (que) por ahora no (están) confirmados plenamente", advirtió.

El Ministerio del Interior solicitó a través de Twitter la "colaboración" de la sociedad para ubicar al prófugo homicida ya que "el autor está visualizado en imágenes", aunque todavía no fue identificado ni él ni la mujer que estaba a su lado, según dijo Gómez a El Observador.

El fiscal, no obstante, destacó ante la prensa el aporte de información valiosa que recibió de un testigo presencial, luego del llamado de la cartera de seguridad. "Estaba en el festejo", se limitó a decir.

La Dirección Nacional de Información e Inteligencia es el departamento policial que tomó cartas en el asunto, y por estas horas, entre otros puntos, analiza el motivo del ataque.

Como parte de su investigación, fuentes policiales señalaron que revisan las publicaciones de Langhain en sus redes sociales en los últimos años.

"La fiscalía está en conocimiento y nuestra principal meta es la de aclarar cuánto antes", dijo uno de los informantes.

Gómez, por su parte, aseguró que el joven no cuenta con antecedentes penales.

Lucas Langhain, oriundo de Artigas, fue soldado del Ejército hasta hace unos años, y desde que tenía 20 vivía en Montevideo. Fue criado por su madre y sus abuelos maternos. Tenía dos hermanas, de 21 y 18 años.

El joven se había mudado a la capital para conseguir trabajo, y hasta este domingo trabajaba en Rial S.A, una empresa de servicios forestales.

La corona de esa compañía y la de Nacional estaban en la sala número 2 de la empresa Belvedere.

Sin discriminar

Diez minutos antes de las 17 horas de este lunes, en la puerta del velatorio –en San Quintín y Agraciada, Paso Molino–, se agolparon los primeros amigos y familiares de la víctima. Algunos llevaban puesta la camiseta tricolor y otros tenían tatuajes de la institución.

Había, también, un hombre –que miraba fijo a los pocos periodistas presentes– que tenía un collar con los colores amarillo y negro. Y había un joven, vestido con una musculosa del PSG, que aseguró ser hincha de Peñarol pero quería dejar claro que "Lucas no discriminaba" a los aurinegros.

Luego, sentado al lado del ataúd, se sacó el gorro y rompió en llanto durante varios minutos.

A metros de él estaba la madre de Langhain, Catherine, quien horas antes había contado a El Observador que desde que se enteró de la tragedia no podía parar de preguntarse por el sentido de lo ocurrido: "¿Era necesario quitarle la vida, le molestaba tanto que fuera hincha de Nacional?".

Luego resumió la vida de su hijo con estas frases: "Lo dio todo por Nacional, hasta la vida". "Donde jugaran, él iba a verlos. Todos eran sus ídolos, los seguía a todos lados", dijo.

Su fanatismo le preocupaba, por lo que cada vez que iba a ver a su equipo le mandaba un mensaje. "Él siempre me decía: 'Mamá, quedate traquila. Yo me cuido, no va a pasar nada'", recordó y afirmó que su hijo nunca se había involucrado en ningún incidente o pelea entre hinchas.

Cuando Decurnex la abrazó en el velorio, ella lloraba parada al lado del cuerpo de su hijo.