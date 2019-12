Habló la madre del hincha asesinado: "No me interesa saber quién es el culpable, su vida nadie me la va a devolver"

"¿Era necesario quitarle la vida, le molestaba tanto que fuera hincha de Nacional?" Catherine Langhain no deja de hacerse esta pregunta desde que anoche le informaron que a su hijo, Lucas Langhain, lo asesinaron de un disparo mientras festejaba en la avenida 8 de octubre que Nacional, el cuadro del que había sido hincha desde niño, había ganado el Campeonato Uruguayo.

Fue Yamila, la novia de su hijo, quien le comunicó la noticia a través de WhatsApp: "Nos mataron a Lucas", escribió. Catherine contó a El Observador que este domingo, sobre la hora 21, la pareja recorría en moto la avenida; él conducía y ella iba como acompañante. Cuando Lucas recibió el disparo, Yamila fue la primera en asistirlo. Estaban juntos desde hacía cuatro años y vivían con la familia de ella en su casa, en La Blanqueada.

Lucas tenía 24 años y desde los 20 vivía en Montevideo. Nacido en Artigas, fue criado por su madre y sus abuelos maternos. Tenía dos hermanas, de 21 y 18 años. Después de haberse criado en el departamento más al norte del país, los Langhain se mudaron a Paso de los Toros (Tacuarembó), pero después volvieron a Artigas.

Lucas se mudó a la capital para conseguir trabajo, y hasta este domingo se desempeñó en una empresa de servicios, cuyo nombre su madre no recuerda.

"Lo dio todo por Nacional, hasta la vida". Catherine Langhain dice que desde chico su hijo fue fanático del club que ganó el Campeonato Uruguayo. "Donde jugaran, él iba a verlos. Todos eran sus ídolos, los seguía a todos lados", expresó.

Ese fanatismo preocupaba a su madre, quien era consciente de los riesgos a los que están expuestos los hinchas, en particular cuando se juega el clásico entre Nacional y Peñarol. "No había vez que no le mandara un mensaje. Él siempre me decía: 'Mamá, quedate traquila. Yo me cuido, no va a pasar nada'", recordó Catherine Langhain. Según dijo, hasta este domingo su hijo no se había involucrado en ningún incidente o pelea entre hinchas.

Las autoridades del Club Nacional de Football se pusieron en contacto con la familia Langhain para hacerle un homenaje a Lucas. El cuerpo del hincha asesinado, no obstante, permanecerá en la morgue judicial hasta por lo menos esta tarde, dijo su madre.

Catherine Langhain estaba en Salto cuando recibió la noticia de la muerte de su hijo: su padre, el abuelo de Lucas, había tenido un infarto el día anterior en ese departamento y por eso se había trasladado hasta allí desde Artigas. Este lunes de mañana llegó a la capital en ómnibus, acompañada por la tía de Lucas, Natalia Langhain.

Esta mañana, autoridades policiales se pusieron en contacto con la familia para hacer preguntas de rigor y transmitir su voluntad de encontrar al asesino de Lucas, cuyo rostro quedó registrado en las grabaciones de una de las cámaras de seguridad de la zona pero no fue identificado. "La verdad es que ahora eso no me interesa, no me interesa saber quién es el culpable porque su vida nadie me la va a devolver. Estamos todos en shock", dijo.

La Fiscalía está investigando el caso. Para poder reconstruir lo que pasó e identificar al asesino, el fiscal de Homicidios, Juan Gómez, pidió un relevamiento de las grabaciones de las cámaras de seguridad que capturaron al hombre que disparó desde atrás de un árbol. Este lunes serán entrevistados algunos de los testigos del homicidio, contó Gómez en el programa Doble Click, de FM Del Sol.

Además de asesinar a Lucas, el hombre disparó contra otros de los hinchas que festejaban el triunfo de Nacional. El Ministerio del Interior informó que uno de ellos recibió un impacto de bala en el brazo, pero fue atendido en tiempo y forma y ahora se está recuperando.