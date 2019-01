Los actores premiaron a los actores y pronosticaron a los ganadores del Oscar

La temporada de premios sigue acercándose al Oscar. Después de los Globos de Oro, de los premios de algunos sindicatos y de que se conocieran las nominaciones a los galardones que entregará la Academia el 24 de febrero, este domingo se entregaron en Los Ángeles los premios del sindicato de actores, llamados en inglés Screen Actors Guild Awards (SAG). La particularidad de estos galardones es que son los propios actores quienes eligen a sus colegas ganadores, en una ceremonia que exclusivamente premia a la interpretación.

Este año, la ganadora del premio mayor (mejor reparto) fue Pantera Negra. La película de Marvel –que se convirtió en la primera adaptación de un cómic nominada a mejor película en los Oscar– ganó también el premio al mejor reparto de especialistas. El elenco ganador está compuesto por Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis, Sterling K. Brown, Daniel Kaluuya, Letitia Wright y Danai Gurira.

En cine también hubo premios para Rami Malek por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, para Glenn Close en La esposa, Mahershala Ali en Green Book y Emily Blunt en Un lugar en silencio. Todos estos ganadores son, a excepción de Emily Blunt que no está nominada, grandes favoritos para llevarse el Oscar en las mismas categorías.

Así como sucede con los Gobos de Oro, los SAG premian también a las actuaciones en televisión. El gran premio en este caso se divide en dos: mejor reparto en serie de drama y mejor reparto en serie comedia. En drama el elenco ganador fue, por segundo año consecutivo, el de la serie This Is Us, integrado por Sterling K. Brown, Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Chrissy Metz y Justin Harley. En comedia fue para The Marvelous Mrs Maisel, integrado por Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Tony Shalhoub y Marin Hinkle.

Premios Cine

Mejor reparto: Pantera Negra

Mejor actor: Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Mejor actriz: Glenn Close - La esposa

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali - Green Book

Mejor actriz de reparto: Emily Blunt - Un lugar en silencio

Mejor reparto de especialistas: Pantera Negra

Premios Televisión

Mejor reparto, drama: This Is Us

Mejor reparto, comedia: The Marvelous Mrs Maisel

Mejor actor, drama: Jason Bateman - Ozark

Mejor actriz, drama: Sandra Oh - Killing Eve

Mejor actor, comedia: Tony Shalhoub - The Marvelous Mrs Maisel

Mejor actriz, comedia: Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs Maisel

Mejor actor, película de TV o miniserie: Darren Criss - American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace

Mejor actriz, película de TV o miniserie: Patricia Arquette - Escape at Dannemora