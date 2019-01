Debuts, coincidencias y récords: seis curiosidades de los Oscar de este año

La primera

El caballero de la noche en 2008 y Logan en 2016 fueron las que estuvieron más cerca –consiguieron nominaciones en otras categorías–, pero fue Pantera Negra, de Marvel Studios, la que se convirtió en la primera producción basada en un cómic o novela gráfica nominada a mejor película en la historia de los Oscar. El único antecedente es Skippy que, en la cuarta ceremonia, estuvo nominada a mejor producción y estaba basada en una tira cómica.

El imperio romano

Con sus 10 nominaciones, Roma empató a El tigre y el dragón como la película de habla no inglesa con más nominaciones. A su vez, Alfonso Cuarón, su director, es la cuarta persona en ser nominada en cuatro categorías por la misma película. En esta entrega, Cuarón podría ganar como director (mejor película), director, guionista y director de fotografía. A su vez, Roma le dio nominaciones a sus dos actrices mexicanas, Yalitza Aparicio y Marina de Taviro.

Otros nombres

Si uno repasa las películas nominadas en la categoría principal, queda la sensación de que hay mucho Hollywood y del taquillero. Hay, por lo menos, tres películas que fueron éxitos comerciales –Bohemian Rhapsody, Pantera Negra, Nace una estrella– y solo una que se gestó fuera de la industria estadounidense –Roma–. Sin embargo, si se repasan los nombres de los directores nominados, verá que hay tres apellidos "extranjeros": el griego Yorgos Lanthimos (La favorita), el méxicano Alfonso Cuarón (Roma) y el polaco Pawel Pawlikowski (Cold War).

Si bien solo al polaco se lo podría considerar como un outsider, que haya solo dos estadounidenses –Adam McKay (El vicepresidente) y Spike Lee (Infiltrado en el KKKlan) no deja de ser una señal. Además, es la primera vez que dos directores de una película de habla no inglesa se meten en la categoría. Y en otros asuntos, la Academia reconoce finalmente a Spike Lee después de ignorarlo por años.

Ahora sí: llegó Netflix

El servicio de streaming hace ya unos años que sobrevuela los premios –de hecho, ya tiene algunos en su vitrina (los documentales Los cascos blancos e Ícaro)–, pero es con esta ceremonia que se meterá, definitivamente en la competencia. Mientras que el año pasado tuvo ocho nominaciones, este año alcanza las 14, entre las 10 de Roma, las tres de La balada de Buster Scruggs y la restante del corto documental End Game.

Mala y buena

Melissa McCarthy no se puede quejar. Pasó de ser una actriz de sketches de Saturday Night Live, a ser nominada a mejor actriz en esta edición de los Oscar por su trabajo en Can you ever forgive me?. Sin embargo, para McCarthy es una de cal y una de arena: si bien fue reconocida con esta nominación como una de las mejores actrices del año por la Academia, también fue nombrada por ser una de las peores en los premios opuestos: los Razzies. La intérprete fue "reconocida" por sus malas actuaciones en ¿Quién mató a los Puppets? y Life of the Party.

Debutantes

Habrá varios primerizos en esta ceremonia de los Oscar. Entre los debutantes se encuentran Yalitza Aparicio (Roma), Olivia Colman (La favorita), Marina de Tavira (Roma), Adam Driver (Infiltrado en el KKKlan), Sam Elliott (Nace una estrella), Richard E. Grant (Can you ever forgive me?), Regina King (If Beale Street could talk) y Rami Malek (Bohemian Rhapsody).