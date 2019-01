Todos los nominados a los premios Oscar

Y los nominados son. La frase se pronunció esta mañana en 24 ocasiones para anunciar a los candidatos a la edición 91 de los premios Oscar, con los que la industria cinematográfica de Hollywood reconoce a las películas más destacadas del año. Roma, la película semibiográfica del mexicano Alfonso Cuarón, y la comedia dramática La favorita, del director griego Yorgos Lanthimos, son las dos con más candidaturas, con diez cada una. El vicepresidente y Nace una estrella, con 8 nominaciones, son también las que se cuentan entre las más candidateadas.

Congratulations to the Best Picture nominees #OscarNoms pic.twitter.com/KF8m9vaM5h — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2019

La Academia seleccionó ocho películas para competir por el premio mayor. Además de Roma y La Favorita, compiten El vicepresidente, el relato de la historia de Dick Cheney, el compañero de fórmula de George W. Bush y uno de los responsables de la guerra en Oriente posterior al 11 de setiembre; Pantera Negra, una de las películas de superhéroes de Marvel; El infiltrado en el Kkklan, sobre la operación de dos policías para investigar al Ku Klux Klan en la década de 1970; Nace una estrella, el musical protagonizado por Lady Gaga; Green Book: una amistad sin fronteras, sobre el vínculo entre un músico negro y su chofer blanco en el sur racista de Estados Unidos en la década de 1960, y Bohemian Rhapsody, la cinta biográfica sobre Freddie Mercury y la banda Queen.

Netflix logra gracias a Roma sentarse a la mesa de los grandes estudios, que se resisten a su crecimiento, mientras que Marvel Studios finalmente logró imponer una de sus películas (y al cine de superhéroes, poco habitual en estos eventos) con siete nominaciones.

En la categoría de Mejor director, solo dos de los cinco nominados son estadounidenses: Adam McKay (El vicepresidente) y Spike Lee (Infiltrado en el Kkklan). La completan el mexicano Cuarón, el griego Lanthimos y el polaco Pawel Pawlikowski, responsable de Cold War, que cuenta con candidaturas también en Mejor fotografía y como Mejor película en lengua extranjera.

Green Book y Roma son, en base a los premios que se entregan en el camino hacia los Oscar, las dos que se perfilan como las contendientes más firmes de los premios.

En la categoría de Mejor actor, Rami Malek y su interpretación de Freddie Mercury son el rival a vencer, en una categoría en la que están nominados Christian Bale (El Vicepresidente), Bradley Cooper (Nace una estrella), Viggo Mortensen (Green Book) y Willem Dafoe por interpretar a Vincent Van Gogh en At eternity´s gate.

Congratulations to the Leading Actress nominees #OscarNoms pic.twitter.com/Xt48ySqzE2 — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2019

Mientras tanto, Glenn Close parte como la favorita para el premio a Mejor Actriz por su labor en La Esposa. Las otras nominadas son Yalitza Aparicio por Roma, Lady Gaga por Nace una estrella, Olivia Colman por La Favorita y Melissa McCarthy por Can you ever forgive me?

Los premios Oscar se entregarán el domingo 24 de febrero en Los Ángeles, y por primera vez desde la década de 1970, no tendrán un conductor fijo, luego de que el humorista y actor Kevin Hart fuera apartado del puesto por una serie de viejos tuits homofóbicos.

Lista de nominados

Mejor película

Pantera Negra

Infiltrado en el Kkklan

Bohemian Rhapsody

La favorita

Green Book: una amistad sin fronteras

Roma

Nace una estrella

El vicepresidente

Mejor actor

Christian Bale, El vicepresidente

El vicepresidente Bradley Cooper , Nace una estrella

, Nace una estrella Willem Dafoe, At Eternity's Gate

At Eternity's Gate Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody Viggo Mortensen, Green Book

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali, Green Book

Green Book Adam Driver, Infiltrado en el Kkklan

Infiltrado en el Kkklan Sam Elliott, Nace una estrella

Nace una estrella Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Can You Ever Forgive Me? Sam Rockwell, b

Mejor actriz

Yalitza Aparicio, Roma

Roma Glenn Close, La esposa

La esposa Olivia Colman , La favorita

, La favorita Lady Gaga, Nace una estrella

Nace una estrella Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Mejor actriz de reparto

Amy Adams, El vicepresidente

El vicepresidente Marina de Tavira, Roma

Roma Regina King, If Beale Street Could Talk

If Beale Street Could Talk Emma Stone, La favorita

La favorita Rachel Weisz, La favorita

Mejor película animada

Los Increíbles 2

Isla de perros

Mirai

Wifi Ralph

Spider-Man: un nuevo universo

Mejor dirección de fotografía

Cold War

La favorita

Never Look Away

Roma

Nace una estrella

Mejor diseño de vestuario

La balada de Buster Scruggs

Pantera Negra

La favorita

El regreso de Mary Poppins

Las dos reinas

Mejor director

Infiltrado en el Kkklan, Spike Lee

Spike Lee Cold War, Paweł Pawlikowski

Paweł Pawlikowski La favorita, Yorgos Lanthimos

Yorgos Lanthimos Roma, Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón El vicepresidente, Adam McKay

Mejor documental

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

Mejor cortometraje documental

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at The Garden

Period. End of Sentence.

Mejor edición

Infiltrado en el Kkklan

Bohemian Rhapsody

La favorita

Green Book

El vicepresidente

Mejor película en lengua extranjera

Capernaum (Líbano)

(Líbano) Cold War (Polonia)

(Polonia) Never Look Away (Alemania)

(Alemania) Roma ( México)

México) Shoplifters (Japón)

Mejor maquillaje y peinado

Border

Las dos reinas

El vicepresidente

Mejor banda sonora original

Pantera Negra

Infiltrado en el Kkklan

If Beale Street Could Talk

Isla de perros

El regreso de Mary Poppins

Mejor canción original

All The Stars, de Pantera Negra

de Pantera Negra I'll Fight de RBG

de RBG The Place Where Lost Things Go , de El regreso de Mary Poppins

, de El regreso de Mary Poppins Shallow, de Nace una estrella

de Nace una estrella When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, de La balada de Buster Scruggs

Mejor diseño de producción

Pantera Negra

La favorita

El primer hombre en la Luna

El regreso de Mary Poppins

Roma

Mejor cortometraje animado

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Mejor cortometraje

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Mejor edición de sonido

Pantera Negra

Bohemian Rhapsody

El primer hombre en la Luna

Un lugar en silencio

Roma

Mejor mezcla de sonido

Pantera Negra

Bohemian Rhapsody

El primer hombre en la Luna

Roma

Nace una estrella

Mejores efectos visuales

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

El primer hombre en la Luna

Ready Player One

Han Solo: una historia de Star Wars

Mejor guión adaptado

La balada de Buster Scruggs

Infiltrado en el Kkklan

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

Nace una estrella

Mejor guión original