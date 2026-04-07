Con Miguel Merentiel y sin Edinson Cavani, Boca Juniors vuelve a jugar la Copa Libertadores este martes

Boca Juniors vuelve a disputar la Copa Libertadores luego de quedar afuera en las últimas dos ediciones cuando enfrente este martes a Universidad Católica de Chile por el grupo D de su zona, y lo hará con la presencia del uruguayo Miguel Merentiel como titular en la ofensiva y aún sin Edinson Cavani , que continúa su recuperación.

El xeneize regresa a la máxima competencia internacional, luego de haber clasificado a la Copa Sudamericana en 2024 y de quedar eliminado en la fase 2 del repechaje para la fase de grupos en 2025, cuando perdió por penales ante Alianza Lima y no tuvo competencia internacional. Este 2026, integra el grupo D junton Barcelona de Ecuador, Cruzeiro y Universidad Católica .

Claudio Úbeda , entrenador de Boca, viene de rotar al equipo el pasado fin de semana, en la victoria importante del Xeneize por 1-0 frente a Talleres por el Torneo Apertura, en un momento del semestre en donde el equipo inicia la Copa Libertadores y al mismo tiempo recibe a Independiente de Avellaneda y posteriormente tendrá el Superclásico ante River Plate .

En este contexto, Boca apunta a afrontar el debut copero con su 11 de gala , teniendo en cuenta la lesión del arquero Agustín Marchesín y de Exequiel Zeballos , que aún no regresa.

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En el mediocampo regresarían de titulares Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar en lugar de Tomás Belmonte y Ander Herrera, con respecto al duelo anterior ante Talleres. El capitán había sido suplente en Córdoba debido a su titularidad con la Selección Argentina ante Zambia apenas 48 horas antes del partido.

Tomás Aranda, el joven de 18 años que sigue sorprendiendo por su rápida adaptación a la primera de Boca, seguirá siendo el nexo entre la mitad de la cancha y la delantera, que estará conformada por la dupla Miguel Merentiel y Adam Bareiro, que demuestran partido a partido que se complementan muy bien.

En paralelo, Edinson Cavani continúa su recuperación y su fecha de regreso no está estipulada. "Se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda; tiene una hernia de disco, o el disco le está apretando el nervio. Tenía problemas ahí y le tuvieron que hacer dos bloqueos; esperamos que se recupere pronto porque es un jugador importante para nosotros", expresó el Chelo Delgado, dirigente del club, hace unos días.

Edinson Cavani Edinson Cavani en el partido de Boca Juniors ante Platense

La posible formación de Boca Juniors para el debut de la Copa Libertadores

El 11 probable del Xeneize para esta noche es: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

¿A qué hora juega Universidad Católica vs Boca Juniors este martes?

El partido comenzará a la hora 21:30.

¿Dónde ver juega Universidad Católica vs Boca Juniors este martes?

Se podrá ver por ESPN 5 y Disney+ Premium.