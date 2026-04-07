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Federico Valverde vuelve en Real Madrid para el crucial partido de este martes ante Bayern Múnich por Liga de Campeones; mirá hora y TV

Tras perderse el último partido ante Mallorca, el uruguayo vuelve a la convocatoria de Real Madrid para enfrentar a Bayern Múnich

7 de abril de 2026 10:27 hs
Valverde en la final de la Supercopa de España

Valverde en la final de la Supercopa de España

Foto: AFP

El uruguayo Federico Valverde, ausente el sábado en el partido liguero ante Mallorca, y Dani Ceballos, que no juega desde el partido ante Osasuna de febrero, son las dos principales novedades en la lista de convocados de Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, para el partido ante el Bayern Múnich de este martes (16:00, ESPN y Disney+ Premium), correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Vuelve Valverde tras su sanción

Valverde, uno de los futbolistas más en forma del equipo madridista, se perdió por sanción la derrota en Son Moix y vuelve para este trascendental compromiso ante el campeón alemán, en tanto que Ceballos ha estado de baja desde que jugó los últimos minutos en el partido ante Osasuna en El Sadar, en el que fue protagonista negativo al perder el balón que acabó en el gol de Raúl García de Haro que dio la victoria al cuadro navarro.

La expulsión de Federico Valverde
La expulsión de Federico Valverde

La expulsión de Federico Valverde

Según el parte médico emitido en su día, Ceballos sufrió una “lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha” y ahora, recuperado, vuelve a la citación de Arbeloa, de la que se 'caen' los canteranos Manuel Ángel Morán, titular en Palma, y César Palacios.

Siguen de baja el meta belga Thibaut Courtois y el lateral zurdo francés Ferland Mendy y el delantero brasileño Rodrygo Goes, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

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Convocados de Real Madrid:

Goleros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rudiger y Huijsen.

Medios: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

EFE

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