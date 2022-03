Los agitados primeros 60 minutos del argentino Gigliotti en Nacional: dos expulsiones

Nacional apostó fuerte por el delantero Emmanuel Gigliotti al comienzo de la temporada, pero de cuatro fechas disputadas en el Apertura, el argentino jugó 60 minutos y recibió dos tarjetas rojas. Ya se perdió por suspensión el encuentro de la segunda fecha ante Rentistas y posiblemente se quede otros dos partidos afuera por reiteración.

Gigliotti todavía no fue titular en Nacional. Debutó en el último amistoso de pretemporada, contra San Lorenzo, ingresando a los 60 minutos por Juan Ignacio Ramírez. Luego, frente a Deportivo Maldonado ingresó a los 68 por el Colo Ramírez, contra Liverpool entró a los 78 por Alfonso Trezza y en el clásico a los 57, en lugar de Diego Rodríguez.

El técnico Pablo Repetto optó por darle la titularidad en el arranque de la temporada a Ramírez, porque, según dijo, llegó mejor físicamente tras su paso por el fútbol francés. Gigliotti, en cambio, había jugado por última vez el 12 de diciembre en el fútbol mexicano defendiendo al León, y en ese partido también resultó expulsado por doble amonestación.

D. Battiste

Repetto conversa con Gigliotti momentos antes de ingresar al clásico

Desde que llegó a los tricolores y a pesar de los pocos y agitados minutos que estuvo en cancha, el delantero argentino marcó dos goles: el primero en el amistoso frente a San Lorenzo para poner el partido 2-2, y el segundo frente a Deportivo Maldonado para iniciar una remontada que llegó hasta el 2-2 (Nacional perdía 2-0), pero que no sirvió de mucho porque Maxi Cantera marcó el 3-2 a favor de los fernandinos en los minutos de adición.

Además, fue el único jugador que marcó el penal en la definición del amistoso frente a San Lorenzo. Después fallaron Manuel Monzeglio, Joaquín Sosa y Santiago Ramírez. Nacional, que había empatado 2-2 en los 90 minutos, perdió 3-1 por penales.

Contra Deportivo Maldonado recibió la primera tarjeta amarilla porque su ingreso a la cancha se demoró. Eso fue a los 68 minutos. A los 84 marcó el gol tras un entrevero en el área y a los 90 resultó expulsado por una falta contra el golero Guillermo Reyes. Enseguida se dio cuenta de la falta y se marchó sin ver la tarjeta en alto de Christian Ferreyra.

@Nacional

El festejo de gol de Gigliotti en el amistoso frente a San Lorenzo

Cumplió la sanción automática frente a Rentistas, partido que Nacional ganó 4-0 y volvió frente a Liverpool, entrando a los 78 minutos por Trezza. No tuvo mayor incidencia en el empate 0-0 que empezó el domingo 20 y continuó el lunes 21 debido a la lluvia. En el clásico volvió a ingresar desde el banco, esta vez a los 57 minutos por Diego Rodríguez, en un momento en el que Repetto hacía cambios con la intención de buscar el empate.

Gigliotti metió un cabezazo en el caño e impuso presencia en las dos áreas. A los 77 resultó amonestado por un manotazo contra Ramón Arias y expulsado a los 90 por una falta contra Agustín Canobbio. El árbitro Leodán González le mostró directamente la tarjeta roja, sin el preámbulo de la segunda amarilla.

En esa jugada, el jugador argentino corrió varios metros, hasta cerca del área tricolor, para marcar al delantero aurinegro porque los encargados de hacerlo no pudieron pararlo.

“No voy a entrar en los detalles de la parte táctica, lo hablaré con los jugadores, qué no hicimos bien. Se dio en dos partidos que entra cuando estamos buscando el resultado y no contar con él en los últimos minutos por circunstancias de juego que se podían haber evitado”, expresó Repetto el martes en Sport 890.

Diego Battiste

Trasante se tira para marcar a Aguirregaray

Ni Joaquín Trasante, que había ingresado por Marichal, ni Camilo Cándido que sustituyó a Almeida en el lateral izquierdo, pudieron detener al delantero aurinegro antes de que lo bajara Gigliotti.

Si bien Repetto optó por la titularidad de Ramírez en las cuatro fechas del Apertura, el goleador histórico de Liverpool necesita que sus compañeros –especialmente los que juegan por banda- generen juego para que él resuelva en el área. Pero hasta el momento, el aporte de Alfonso Trezza y de Santiago Rodríguez ha sido escaso en ese sentido. Tampoco logró destacarse Leandro Otormín, quien jugó de enganche en las primeras dos fechas.

El mejor partido de Nacional fue contra Rentistas, porque Brian Ocampo resultó desequilibrante por la banda izquierda, y Manuel Monzeglio lo acompañó con muy buenos pases en profundidad y un gran gol en el segundo tiempo. Pero Ocampo sufrió una lesión muscular en ese partido que solo le permitió actuar media hora contra Liverpool, luego quedó afuera del clásico y está en duda para el próximo fin de semana. Y Monzeglio, que recién está empezando a caminar en Primera, no repitió frente a Peñarol todo lo bueno que hizo antes.

La presencia de Gigliotti en el área junto a Ramírez, fue importante el domingo para poner nerviosos a los centrales de Peñarol. Pero la tarjeta roja al argentino le cortó la inspiración al ataque de Nacional y le dio respiro a Ramón Arias, Hernán Menosse y Edgar Elizalde para los minutos finales.

Alex Castro, refuerzo para la quinta fecha

El plantel de Nacional retornó a los entrenamientos el martes por la tarde tras perder el clásico. El técnico, que cargó sus tintas a los delanteros porque no corrieron riesgos a la hora de jugar el clásico, mantuvo una charla con los futbolistas sobre aspectos tácticos y también para fortalecer la parte anímica, que fue otra de las carencias del tricolor en el Campeón del Siglo.

Diego Battiste

Para el domingo próximo tiene el refuerzo del colombiano Alex Castro, quien ya cumplió las cuatro fechas de la sanción que trajo desde el fútbol de su país. Se trata de un delantero rápido, que se mueve por la banda izquierda y posee un potente remate.

Si Brian Ocampo no logra recuperarse totalmente, el ingreso de Castro es clave para darle profundidad al ataque. Además, debutó Diego Zabala contra Peñarol, otro jugador que puede darle amplitud a la ofensiva y se espera la evolución de Matías Zunino, quien no jugó el clásico porque el día previo aún estaba con molestias de su lesión muscular.

Para la quinta fecha no estará Gigliotti a la orden y es posible que tampoco pueda jugar la sexta, si la Comisión de Disciplina de la AUF entiende que le corresponden dos partidos de sanción.