Los Beatles vuelven a la pantalla con Get Back, un nuevo documental que ya tiene fecha de estreno

Los Beatles regresan a la pantalla con un nuevo documental. Este jueves, Disney anunció que la miniserie The Beatles: Get Back, un documental sobre la grabación del disco Let it be, llegará en noviembre a la plataforma de streaming Disney+, en tres partes que se estrenarán respectivamente el 25, 26 y 27 de ese mes.

Vive The Beatles: Get Back, Serie Documental Original Disney+ de tres partes. Disponible el 25, 26 y 27 de noviembre, solo en #DisneyPlus pic.twitter.com/DI95Rc2kdj — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) June 17, 2021 El documental tiene como director al neozelandés Peter Jackson, conocido por ser el responsable de la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, y que aplica en este documental la técnica de reconstrucción y coloreo de imágenes que ya aplicó en el documental Jamás llegarán a viejos, en el que reconstruyó filmaciones de la primera guerra mundial. En este caso lo aplica al material rodado para la realización del documental Let it be, que se estrenó en 1970 y que fue un testimonio de la gradual disolución de la banda. Para Get Back Jackson recurrió a material inédito que no se usó en la película original, y que totaliza 60 horas de filmación, además de 150 horas de material visual y sonoro que hasta ahora no se había revelado. Por lo que se ha visto en los adelantos ya presentados, y por lo que han dicho los involucrados, la idea de este nuevo documental es presentar un retrato más fiel de la grabación de ese disco y de la preparación del concierto en la azotea (la última presentación en vivo de la banda), mostrando que no todo fueron peleas y tristeza, sino que también hubo momentos de camaradería y alegría. La película incluirá el concierto en la azotea de forma íntegra (dura en total 42 minutos) y fue realizada con la colaboración y el respaldo de los dos integrantes vivos del cuarteto, Paul McCartney y Ringo Starr, así como de las viudas de sus dos compañeros, Yoko Ono y Olivia Harrison. El documental tenía su estreno previsto para setiembre de 2020, algo que la pandemia cambió. Si bien se manejaba su estreno para agosto de este año, finalmente se verá en noviembre. Un mes antes se publicará un libro del mismo título, el primer libro oficial de los Beatles desde el Anthology lanzado en el 2000.