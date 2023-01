Los clásicos del Uruguayo 2023 vuelven al Centenario a pedido del Ministerio del Interior

Los clásicos del fútbol uruguayo entre Nacional y Peñarol volverán a jugarse en el Campeonato Uruguayo 2023 en el Estadio Centenario según una determinación del Ministerio del Interior que ya fue comunicada a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Según el sorteo del Campeonato Uruguayo, Peñarol y Nacional jugarán en la novena fecha del Torneo Apertura y del Torneo Clausura. En el primero, el aurinegro iba a ser local en el Campeón del Siglo y en el segundo los tricolores en el Gran Parque Central. Sin embargo, esta determinación del Ministerio los llevará a jugar en terreno neutral.

"Es un tema laudado para este año porque el Ministerio del Interior ha determinado que no se pueda jugar clásicos ni en el Campeón del Siglo ni en el Parque Central. Será con ambas hinchadas. No está bueno, pero los procedimientos que se generan con la posibilidad de que vayan 2.000 personas del otro cuadro son muy costosos, generan mucha dificultad y no han dado resultado porque se han generado inconvenientes igual, por lo que el Ministerio del Interior tomó esa decisión para este año", dijo a Vamos que Vamos que se emite por AM 1050 el vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi.

"Rechazamos permitir que vaya público de un solo equipo porque no es bueno para el público ni para la sociedad. Este año vamos a tener esta solución al respecto", agregó.

"Va a ser oficial en los próximos días para para este año ya está definitivamente laudado", concluyó.

El presidente Ignacio Alonso, en el mismo medio admitió que la decisión ya reviste el carácter de oficial. "Es oficial, tuvimos charlas con el Ministerio del Interior, por razones de seguridad y ante la imposibilidad de jugar sin hinchas visitantes. El Centenario es el que reúne las condiciones ideales dentro de nuestro país para que se jueguen los clásicos. Hay razones vinculadas al operativo, ya no podremos disponer de convoy de ómnibus que trasladaba a los hinchas visitantes, que fue una característica de los últimos cuatro años de clásicos y eso también ayudó a la toma de esa decisión. Lo que se vio el otro día en el Estadio Centenario va a ser lo que se vea en esta temporada".

Alonso descartó la posibilidad de que Nacional y Peñarol pidan jugar de locales sin hinchas visitantes. "Van a jugarse en el Centenario", dijo.