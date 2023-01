Léo Coelho habló de la hinchada de Peñarol luego del triunfo clásico ante Nacional

El zaguero de Peñarol que viene de ser campeón uruguayo con Nacional, Léo Coelho, habló luego del triunfo clásico por penales que le dio a los carboneros la Copa Venancio Ramos el pasado lunes en lo que fue su debut clásico con la casaca mirasol.

Coelho ingresó para jugar los últimos 15 minutos contra su exequipo y jugó de forma aceptable e incluso incursionó en ofensiva.

El técnico Alfredo Arias luego del triunfo admitió que "no hubiese querido que jugara Coelho hoy, no tenía nada para ganar y mucho para perder. Me dijo si podía ir al banco y la amarilla a Rak hizo que lo pusiera".

El propio brasileño, minutos después de ganar el clásico, compartió el mensaje de un hincha luego del triunfo de Peñarol ante Nacional: "Ganó el más grande". como informó Referí.

Este miércoles, Peñarol subió a sus redes sociales la reacción de Coelho luego de vencer en su primer clásico con el club.

"Estoy muy contento, la hinchada es linda y empezamos con el pie derecho. Así tenía que ser y es un lindo día para nosotros. ¡Vamo' arriba!", dijo el futbolista.

Aquí se puede ver el video: