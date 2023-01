Alfredo Arias técnico de Peñarol: "La primera en casa, pero tenemos que mejorar"

El director técnico de Peñarol, Alfredo Arias, habló luego del triunfo clásico por penales sobre Nacional en la Copa Venancio Ramos.

"Arrancamos muy bien con alguna jugada en salida con velocidad, pero las pelotas quietas en estos partidos son muy importantes y fallamos y el rival las aprovechó y cambió el encuentro. Por suerte lo sobrellevamos y ganamos en los penales", sostuvo el DT carbonero en conferencia de prensa.

Arias admitió que "nadie quería salir, pero tenía que hacer cambios porque necesitábamos más piernas en el mediocampo y los muchachos jóvenes nos dieron una buena mano".

"Esto está muy lindo, pero tengo que estar atentos para corregir y para mejorar. La primera en casa, como se dice, pero tenemos que mejorar", agregó.

El entrenador dijo: "Hicimos cosas muy buenas, pero con tirarnos la pelota al área, nos ganaron fácil por arriba. Después corregimos en el segundo tiempo".

Además, explicó que "había que experimentar el hecho de que nos pudieran empatar luego de ir ganando por dos goles y demostrar que se podía salir porque ahí te podías hundir, y por suerte, se pudo".

La situación de Thiago Cardozo

Arias habló acerca de la situación del arquero Thiago Cardozo, quien perdió hace muy pocos días a su hermano en un accidente de tránsito y terminó siendo el héroe de la noche al atajar un penal decisivo ante Gastón Pereiro.

"Thiago es admirable. Le dije que hiciera lo que quisiera y empezó a entrenar para este partido. Es un muchacho inteligente que le han pasado cosas muy, muy graves, y por eso lo fui a saludar. No sé si estaba para jugar hoy", admitió.

A su vez, también habló de Léo Coelho, quien jugó contra sus excompañeros de Nacional.

"No hubiese querido que jugara Coelho hoy, no tenía nada para ganar y mucho para perder. Me dijo si podía ir al banco y la amarilla a Rak hizo que lo pusiera", indicó.