Léo Coelho compartió el mensaje de un hincha luego del triunfo de Peñarol ante Nacional: "Ganó el más grande"

El zaguero de Peñarol, Léo Coelho, quien hace un par de meses fue campeón uruguayo con Nacional, jugó los últimos 15 minutos del clásico que los carboneros le ganaron a su rival a través de definición por penales.

El técnico Alfredo Arias dijo luego del triunfo que "no hubiese querido que jugara Coelho hoy, no tenía nada para ganar y mucho para perder. Me dijo si podía ir al banco y la amarilla a Rak hizo que lo pusiera".

Instagram

Léo Coelho replicó un mensaje que le enviaron por Instagram: "Ganó el más grande"

Coelho entró y dio una mano en defensa e incluso sobre el final, en una pelota parada, subió para intentar el gol, aunque fue bien marcado por la gran figura del rival, Franco Fagúndez, más allá del penal marrado.

Al término del partido, el futbolista se mostró muy activo en redes y en particular, en su cuenta de Instagram.

Una persona le mandó su selfie carbonera por Instagram y él replicó el mansaje que dice "Ganó el más grande".