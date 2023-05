Los costos suben cada día más en la revolución de ChatGPT

Más allá de las idas y vueltas en relación con las polémicas que desata, la Inteligencia Artificial (IA) generativa hizo explosión en el mundo entero. Pero la pregunta sobre quién o quiénes tendrán capacidad de costearla sigue retumbando sin respuesta.

La empresa OpenAI, fundada por Samuel Altman, admitió haber gastado alrededor de US$ 540 millones el año pasado, mientras llevaba adelante su desarrollo de ChatGPT. Poco valor, según las afirmaciones siguientes realizadas al medio especializado The Information: necesitarán la friolera de otros US$ 100.000 millones para cumplir sus ambiciones.

Altman dijo que OpenAI “será la empresa emergente más intensiva en capital (es decir, con mayor gasto de dinero) de la historia de Silicon Valley”. Para ello, cuenta con la inversión de miles de millones de dólares que Microsoft realizó en OpenAI. Y Microsoft parece saber lo que hace. Cuando consultaron a sus responsables, dijeron que Microsoft nunca pierde de vista su cuenta de resultados.

Claro que armar algo similar a lo que ofrecen OpenAI, Microsoft o Google necesita una enorme inversión en chips de última generación y la contratación de investigadores galardonados. El analista independiente Jack Gold lo sabe: "La gente no se da cuenta de que para hacer una cantidad significativa de cosas de IA, como ChatGPT, se necesitan enormes cantidades de potencia de procesamiento. Y entrenar esos modelos puede costar decenas de millones de dólares", señaló a la agencia de noticias AFP. Y dejó una pregunta picando: "¿Cuántas empresas pueden permitirse comprar 10.000 sistemas Nvidia H100 que cuestan decenas de miles de dólares cada uno?".

Los expertos saben que prácticamente ninguna pude hacerlo en este momento. Y saben también que, en tecnología, si no se puede construir una infraestructura propia, se la alquila. Algo que vienen haciendo todas las empresas subcontratando los servicios de Microsoft, Google y AWS de Amazon. Pero no descartan que el desembarco y crecimiento de la IA generativa puso a los mismos actores en una posición dominante.

El valor de una nube

“Los costos impredecibles de la informática en la nube son un problema muy subestimado para muchas empresas”, dijo a AFP Stefan Sigg, jefe de Producto en Software AG, que desarrolla software para empresas. El hombre de Software AG se refirió a la comparación de los costos de la nube con las facturas de la electricidad y afirmó que las empresas que no lo tengan en cuenta se llevarán “una gran sorpresa si dejan que sus ingenieros acumulen gastos en la acelerada carrera por crear tecnología”. Y eso incluye, obviamente, la IA.

En este momento, Azure es la principal oferta en la nube de Microsoft, por lo que los expertos creen que la apuesta total que la empresa tiene por la IA consiste en proteger su éxito y garantizar su futuro. Lo llaman “la gallina de los huevos de oro”. Y, según afirmó Dan Ives, de Wedbush Securities, Microsoft sabe que “esa gallina de los huevos de oro es monetizar la nube con Azure, ya que, si la apuesta por la IA tiene éxito, podría ser una oportunidad de ganar US$ 20.000, 30.000 o 40.000 millones anuales en el futuro”.

“La IA generativa "avanza rápido en la dirección correcta", dijo el director ejecutivo de Microsoft Satya Nadella, quien, respetado profundamente en Wall Street, obtendría un periodo de gracia de seis a nueve meses para demostrar que su apuesta es ganadora.

La acumulación de beneficios en la empresa que fundó Bill Gates trasladaría el costo de la IA a los clientes. Pero como la dependencia de la IA se sabe que será cara, las empresas y los inversores están barajando alternativas para, al menos, reducir la factura.

La presidenta de la Comisión federal de Comercio (FTC), Lina Khan, dijo que “los legisladores deben garantizar que las oportunidades y aperturas para la competencia no sean aplastadas por los operadores tradicionales”.

Pero esa garantía podría llegar demasiado tarde, al menos en lo que se refiere a qué empresas dispondrán de los medios para sentar las bases de la IA generativa.