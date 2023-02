Los Criollos, una historia donde el deporte es la herramienta para recuperar la felicidad

En la jerga del día a día, Los Criollos se llaman a sí mismos "rengos" y a todos aquellos que se pueden mover por sus propios medios caminando, "bípedos". En Uruguay son 14 las personas que integran esta selección que juega al quadrugby y 10 los que a partir del 11 de marzo defenderán a Uruguay en el Sudamericano de la disciplina.

Todos tienen una discapacidad motriz en las cuatro extremidades, usan silla de ruedas para trasladarse y juegan a este deporte en sillas de ruedas especiales.

El quadrugby tiene algo de rugby pero también de básquetbol y handball. Se juega en 20 por 40 metros, en cuatro tiempos de ocho minutos cada uno, con 40 segundos de posesión para intentar llegar a la línea de fondo y marcar un try que vale un punto, con 12 segundos para pasar al campo rival e imposibilidad de volver al propio campo (zona) y con una pelota de vóleibol que se puede picar.

La bandera uruguaya presente

Los Criollos están integrados por deportistas cuadripléjicos, con parálisis cerebral o amputados en alguna parte de las cuatro extremidades. Cada jugador tiene una clasificación funcional que le da un puntaje conforme a su discapacidad. El rango va del 0,5 al 3,5 y los entrenadores deben poner en cancha y hacer los cambios a un equipo de cuatro jugadores que no sume más de 8 puntos de hándicap.

Alejandro "Sapo" Lemes, 16 años jugador de Los Cuervos en rugby y 27 años entrenador en distintas categorías en el club, se vinculó con Los Criollos en 2017 y dirige a la selección desde mayo del año pasado. Después de la pandemia, se arrimó a volver a dar una mano, a sentarse en la silla para completar jugadores en las prácticas y de un día para el otro le ofrecieron ser el entrenador.

"Me dijeron que era fácil, pero después me di cuenta que no era tan así. A los 15 días nos fuimos a Córdoba a un torneo invitación después de un largo tiempo en el que la selección estuvo parada por la pandemia. Cuando volví a la primera práctica después de ese torneo los jugadores me dijeron: 'Si después de esa experiencia te quedás es porque realmente querés'. Y es así, es una experiencia genial", contó Lemes a Referí.

"Fue un viaje cansador. Los aviones, la gente, los traslados, nada está preparado para el traslado de personas con discapacidad motriz. Muy pocos son los que pueden pasarse solos de su silla a una camioneta y por eso había que subirlos a mano. Laburé como nunca", dijo Lemes a las risas.

Pocos meses después, en octubre, Los Criollos compitieron en Santa Fe donde le ganaron a los equipos de Rosario y Santa Fe, que en mayo les habían ganado. "Se notó una clara evolución del equipo, ganamos la Copa de Plata y volvimos muy motivados". Los voluntarios crecieron en número para ese viaje y crecieron de tres a cinco.

Los Criollos se formaron hace 10 años a través de una fundación que vino de Colombia, Máximus, y el equipo se fue formando a través de dos fundaciones que existen en Uruguay, A Ganar y Oportunidad.

A pulmón, con esfuerzo y ayudas solidarias, consiguieron sillas, competencias, equipación, platas los traslados e inscripciones en los torneos y comenzaron a defender a Uruguay.

Para el Sudamericano de San Pablo, que se jugará del 11 al 16 de marzo, jugarán Cristian García, Gonzalo Diorio, Juan De Posadas, Agustín Serrano, Nicolás Berretta, Rodrigo Rivero, Leandro Maneiro, Agustín Ferreira, Fernando Mattío y Tiago Dos Santos.

Juancho Posadas jugaba al fútbol y al rugby, pero su gran pasión era el surf. Practicando ese deporte sufrió un golpe en la nuca que le rompió la médula.

Leandro Maneiro se zambulló en un río y en vez de romper el agua con las manos lo hizo con la cabeza y quedó inmovilizado en sus extremidades de por vida.

El resto sufrieron accidentes de tránsito.

El Sapo Lemes dando indicaciones

"Cosas que pasan en un segundo, que te cambian la vida y la de tu entorno familiar", explicó Lemes que entre 2013 y 2018 dirigió al rugby de Trouville, que fue ayudante de selecciones juveniles entre 2008 y 2016, que entre 2016 y 2019 fue oficial de desarrollo en la Unión de Rugby del Uruguay y que actualmente dirige a Robles de Flores.

"El rugby le ha cambiado la calidad de vida a todas estas personas, pero mucho más allá de lo físico. Escuchar sus relatos conmueve. También ver cómo evolucionan en el juego. El tiempo te hace dejar atrás el primer choque de ver a alguien en silla de ruedas porque la silla de ruedas la dejás de ver. Son personas que aprendieron a vivir de nuevo. Personas que lo primero que querían, tras sufrir lo que sufrieron, era volver a caminar y después se convencieron que lo que querían era ser felices y seguir viviendo. Hay un par de chicos que dijeron que antes de accidentarse no eran felices pero que ahora sí lo son", contó el entrenador.

Brasil y Colombia, que vienen de jugar el Mundial el año pasado, Argentina, Chile, Perú y Paraguay los esperan en San Pablo.

La juntada de fondos

Los Criollos buscan fondos y para eso abrieron una cuenta de Abitab. Saben que lo suyo es vivir a pulmón.