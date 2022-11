Los demócratas recortan la distancia en la Cámara de Representantes

Al momento de escribir estas líneas, los demócratas sienten más respiro que los republicanos. Pese a que los números favorecen a estos últimos en ambas cámaras, a medida que avanzó el escrutinio las distancias se achicaron. Además, dentro del Partido Republicano, los postulantes de Donald Trump no tuvieron una buena performance. Y eso alivia a la Casa Blanca.

AFP

Hasta el 3 de enero de 2023, la Cámara de Representantes tendrá la misma composición que hace dos años, cuando JoeBiden se impuso sobre Donald que iba por su reelección. Esto es, 212 bancas para el Partido Republicano, 220 para el Partido Demócrata y tres escaños independientes que suelen acompañar a los demócratas.

Pasados tres días de los comicios de medio término, donde se renueva completa la Cámara de Representantes, ya hay 404 bancas asignadas. De ellas, 211 son para el Partido Republicano y 193 para el Partido Demócrata. Aún falta saber en qué proporción se distribuirán las 29 restantes, cuyo conteo definitivo está en proceso.

En cuanto al Senado, del total de 100 miembros, se eligieron 35, muchos de ellos reelectos, y los números van así: 46 bancas para el Partido Demócrata y 48 para el Partido Republicano. Falta saber cómo se repartirán las seis bancas en juego. Hasta ahora, estaban mitad para cada uno de los partidos. La ventaja de los demócratas es que, por la legislación del país, es la vicepresidenta Kamala Harris -o el que esté en el turno que sea- quien desempata.

En un esfuerzo de comunicación, el Partido Demócrata pone en valor por estas horas varios de los tópicos que les permitieron evitar la ola roja que prometía Trump. Sin embargo, cuando terminen los conteos y en enero haya una nueva conformación del Capitolio será importante saber si, como es posible, los republicanos tengan mayorías, aunque ajustadas, en ambas cámaras.

Nada está dicho aunque las negociaciones entre ambos partidos dependen mucho de las leyes que se traten, ya que el lobby (o cabildeo como se lo traduce comúnmente) es aceptado, legal y, hay que decirlo, conveniente para muchos sectores de la industria, la banca, la producción primaria y, desde ya, para el sector armamentista, que suele tener sólidos vínculos en ambas cámaras y partidos.

Losproblemas domésticos dominaron en todos los estados la agenda de ambos partidos. La Casa Blanca puede anotarse como un triunfo que en los últimos meses no hubo actos de racismo,aunque sí muchos casos de asesinatos en escuelas y centros comerciales, incluso en localidades gobernadas por demócratas, en los cuales hay más restricciones para la venta y la portación de armas.

La inmigración por la frontera mexicana se convirtió en un problema ya que varios gobernadores republicanos fletaron autobuses a estados o ciudades gobernadas por demócratas, a quienes cuestionan por ser “permisivos” con los ciudadanos que llegan sin papeles desde otros países.

La ola roja no solo estaba situada en las posiciones extremas de Trump, quien quiere lanzarse a la presidencial de 2023, sino también por el problema de la inflación, el aumento de las tasas de interés, el incrementos de los costos del combustible y la energía; es decir, temas sensibles para todos, más allá de sus preferencias políticas.

No hubo un “voto castigo” a la Casa Blanca. No hubo ola roja. Tampoco hubo un clamor por un gobierno que usa la Reserva Federal para aumentar las tasas de interés y poner paliativos a la inflación. Se trata de una medida de corte recesivo, enfría la economía, pero técnicamente Estados Unidos no está en recesión y tiene una desocupación baja, del orden del 37%.

La agenda global de Washington es tan compleja como lo es para cualquier país con los altos grados de incertidumbre por la guerra de Ucrania y otros puntos de tensión mundial. El encuentro de Biden con Xi Jinping del próximo lunes pone una luz de esperanza al diálogo entre las potencias. Y no menor que eso fue la intervención del mandatario en la Cumbre Climática donde puso en valor la importancia de las políticas para cambiar los combustibles fósiles por energías renovables.

Falta, de modo rotundo, el cumplimiento de esa potencia -y de otras tantas- para hacer los aportes financieros comprometidos en otras cumbres climáticas para que los países de ingresos medios y bajos, que son los que menos gases de carbono emiten, reciban los fondos correspondientes para hacer frente a las calamidades climáticas, como huracanes, sequías, migraciones y otros tantos males.